Il leader dei Coldplay e la ex moglie hanno partecipato al prestigioso evento annuale parigino, un evento glamour che si tiene a scopo benefico.

Con loro anche la nonna Blythe Danner e il diciottenne Moses. Per tutti abiti d'Alta Moda, come vuole la tradizione



Notte glamour a Parigi per la famiglia Martin-Paltrow, i cui membri hanno preso parte in maniera compatta al prestigioso Ballo delle Debuttanti, evento che apre ufficialmente le porte dell'alta società ad Apple Martin, primogenita di Chris, leader dei Coldplay e dell'attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow.

La serata, cui ha fatto da cornice lo sfarzoso ed elegante Shangri-La, situato nel cuore della capitale francese, all'ombra della Torre Eiffel, ha visto protagonista la ventenne figlia d'arte, splendida in Haute Couture Maison Valentino.

Madre, padre, nonna Blythe Danner e il fratello della debuttante Moses non erano da meno, come provano le numerose foto della serata che hanno fatto il giro della rete.

Le Bal di Parigi, evento glamour a scopo benefico Il Ballo delle Debuttanti nella seconda decade nel nuovo millennio non ha più il valore che aveva quando fu istituito nel diciottesimo secolo ma, stando alla rilevanza mediatica di cui ancora gode, resta uno degli appuntamenti per eccellenza delle giovani donne appartenenti alle famiglie più in vista del pianeta.

La nobiltà, certo, non è più il requisito chiave (anche se Apple Martin è stata scortata da Leo Henckel von Donnersmarck, appartenente a una nobile famiglia austro-ungarica). Nell'epoca digitale, nella quale nessuno ha bisogno di una vetrina, le debuttanti devono dare prova di altre virtù.

Il Ballo delle Debuttanti parigino, conosciuto anche come Le Bal, è un evento di gala di carattere benefico, finalizzato quest'anno alla raccolta di fondi per due strutture che offrono cure per i bambini, il Necker-Enfants Malades Hospital di Parigi e il Maria Fareri Children's Hospital di New York.

Le stesse partecipanti, giovani donne provenienti da tutto il mondo di età compresa tra i 20 e i 25 anni, vengono scelte per le loro esperienze, accademiche, sportive, filantropiche. Tra loro royals, eredi di famiglie storiche e anche figli di celebrity. Leggi anche Gwyneth Paltrow svela la sua guida ai regali di Natale

Apple Martin in Haute Couture Maison Valentino Apple Martin per Le Bal ha potuto contare sulla presenza di papà Chris Martin - che l'ha accompagnata in pista per il primo valzer - di mamma Gwyneth Paltrow, e di altri due membri della famiglia: la nonna attrice Blythe Danner e il fratello più piccolo, Moses.

Una serata speciale resa indimenticabile da un guardaroba altrettanto unico realizzato su misura per la giovane Apple, suo fratello e i suoi genitori.

Apple Martin ha optato per un abito da sera in chiffon plissé di seta azzurro cielo a balze plissettate verticali, con un corpetto impreziosito da un delizioso fiocco in seta nera.

Tra i capelli (raccolti), un gioiello antico, un fiocco di diamanti con un rubino centrale, prestato a lei come altri preziosi sfoggiati dalle debuttanti della serata.

Anche Chris e Moses Martin hanno indossato abiti realizzati su misura: nel loro caso, tuxedo sartoriali, con giacche e pantaloni di lana con revers satin e camicie di popeline di cotone.

Anche Gwyneth Paltrow ha indossato un abito da sera leggero e prezioso, dallo spirito festoso, adatto alla serata. Anche la sua è una creazione Maison Valentino firmata dal direttore creativo Alessandro Michele, nello specifico, si tratta di uno dei look della collezione "Pavillon des Folies" visto in passerella a Parigi nella sfilata dello scorso settembre. Approfondimento Paris Fashion Week, Valentino secondo Michele, gioia per gli occhi

Il debutto di Lucia Ponti, nipote di Sofia Loren

Le Bal des Débutantes 2024 di Parigi ha goduto della presenza di tante giovani donne appartenenti a famiglie in vista tutte in abiti da sera da sogno. L'evento è stato una prestigiosa vetrina per le protagoniste ma anche per le case di moda le cui creazioni esclusive hanno fatto il giro della rete.

Tra le debuttanti di questa stagione c'era anche Lucia Ponti, la nipote di Sofia Loren, vestita con una creazione Armani, accompagnata da Conte Alberico di Carpegna Brivio.

C'era poi Apollonie Halard, figlia di Bastien Halard e di Miranda Brooks (firma di Vogue) in Schiaparelli, e la principessa Eugenia de Borbón y Vargas, figlia dei duchi di Angiò, con abito e tiara di diamanti provenienti dagli archivi di famiglia.

Dal mondo dello spettacolo, oltre a Apple Martin, anche Sophie Kodjoe, figlia di Nicole Ari Parker Kodjoe, star di And Just Like That..., e Angel Zhang, la figlia del cineasta cinese Zhang Yimou. Vedi anche Apple Martin, copia di mamma Gwyneth Paltrow alla sfilata di Chanel

Apple Martin al Ballo delle Debuttanti a Parigi in abito Maison Valentino - PH Valentino/Le Bal/Borde/Moreau/Bestimage - Courtesy Maison Valentino

Blythe Danner, Gwyneth Paltrow, Apple e Moses Martin al Ballo delle Debuttanti di Parigi - PH Valentino/Le Bal/Borde/Moreau/Bestimage - Courtesy Maison Valentino