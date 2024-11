Gwyneth Paltrow svela la sua guida ai regali di Natale

Come ogni anno, la star di Hollywood ha messo insieme i suoi prodotti preferiti da regalare e regalarsi per le feste su Goop mostrandone alcuni in una irresistibile clip.

Nella selezione, gioelli da capogiro, maglioni di cachmere e qualche oggetto a sorpresa



Per alcuni è Natale quando si comincia a pensare ai primi regali e i più accorti sanno che lo shopping deve essere fatto con un certo anticipo, per evitare le code nei negozi e le scelte dell'ultimo secondo che portano quasi sempre a un acquisto fatto in fretta e a un dono poco gradito.

Gwyneth Paltrow, la regina delle liste dei regali natalizi, ha diffuso la sua lista di regali per il Natale 2024, un elenco di doni molto variegati che finiranno per accontentare tutti, perfino la mamma che restituisce sempre tutto.

La lista come ogni anno è apparsa su Goop, la piattaforma di lifestyle fondata dall'attrice, e questa volta è stata accompagnata da un video che vede la star protagonista di una sessione di shopping nella Grande Mela.

Mentre la clip si diffonde sui social in maniera virale, alcuni dei regali indicati sono già sold out.



Cosa c'è nella guida ai regali 2024 Gwyneth Paltrow non si risparmia per i regali di Natale che seleziona ogni anno col suo gusto rinomato e impeccabile.

La star premiata con l'Oscar, famosa da anni per i suoi consigli sui regali da mettere sotto l'albero, anche quest'anno ha diffuso a beneficio dei suoi fan e degli ammiratori del suo lifestyle glamour e lussuoso, un elenco bello ampio dei suoi prodotti preferiti, reperibili su Goop, il marchio da lei creato nel 2008 che oggi è una piattaforma da esplorare per immergersi nell'universo dell'attrice, famosa per la sua attenzione alla moda, la bellezza, al benessere e al lusso.

I prodotti della sua guida di Natale, che promettono di accontentare proprio tutti, anche i destinatari dei regali dai gusti più difficili, spaziano dai tradizionali maglioni di cashmere, ai calendari, alle candele (oggetto per cui Paltrow è diventata ulteriormente celebre), alle borse, le pantofole per stare in casa, profumi e make-up.

Ma non mancano, naturalmente, le cose più bizzarre, assimilabili alla sezione benessere, dunque, sex toys ricercatissimi, come un anello stimolante in acciaio placcato in oro 24 carati che è già diventato il nuovo oggetto di discussione tra i fan della star.

Poi, costosi elastici per capelli in seta, preziosissimi gioielli ma anche una maschera per il viso da 9 dollari che è già andata sold out. leggi anche Gwyneth Paltrow ha messo la sua guest house californiana su Airbnb

La clip che invita allo shopping di Natale Gwyneth Paltrow ha lanciato insieme alla sua guida per i regali di Natale, una clip che è un vero e proprio invito allo shopping.

Il video, girato nella Grande Mela, è il racconto di un'esperienza di shopping in pieno stile.

Paltrow, prima impegnata a rispondere al telefono alle richieste di ricerca del regalo perfetto, è costretta ad uscire per fare un salto in un prestigioso negozio di gioielli sulla Fifth Avenue.

Vestita in maniera raffinatissima, con un abito a tubino grigio antracite, le pump col tacco e un girocollo di diamanti da capogiro, va a recuperare altri gioielli per Natale (di Cartier), forse un regalo per se stessa.

Il tutto sulle note più tradizionali, tra scampanellii, fiocchi di neve e un'atmosfera vintage a cui è impossibile resistere.

