Gwyneth Paltrow ha messo la sua guest house su Airbnb

“Spero di ospitarvi presto!” con queste parole cariche di entusiasmo Gwyneth Paltrow inizia la sua nuova avventura da host di Airbnb . L'attrice premio Oscar si è messa in gioco con una partnership col portale famoso nel mondo che mette a disposizione degli utenti alloggi per brevi soggiorni. A breve, più precisamente dal 15 agosto, tra le abitazioni in affitto ci sarà anche la sua guest house di Montecito , in California, un delizioso villino che si affaccia sulle colline di Los Angeles di cui è lei stessa a mostrare ogni comfort in un video social che prova le sue attitudini da perfetta padrona di casa.

Chi non ha desiderato, almeno una volta nella vita, di vivere come una star di Hollywood? Il sogno diventa realtà grazie ad Airbnb che da un po' di tempo ha iniziato a collaborare con i grandi dello showbiz per dei pacchetti di soggiorno davvero speciali. Dopo l'iniziativa legata al film Barbie , che si concretizza nella possibilità di alloggiare a Malibu in una dimora progettata sul modello della Dreamhouse della bambola Mattel, nel catalogo degli affitti arriva la guest house di Gwyneth Paltrow, una incantevole proprietà immersa nel verde di Montecito dove l'attrice di Iron Man trascorre il suo tempo libero col marito Brad Falchuk . Ed è proprio la padrona di casa a guidare il pubblico in un vero e proprio home tour che conduce i suoi follower su Instagram (oltre otto milioni) all'interno degli spazi della guest house, stanza per stanza, dal soggiorno , alla cucina , al bagno in marmo .

Il soggiorno (da condividere con lei e suo marito)

Ogni stanza è introdotta dalla Paltrow con la descrizione di quelli che sono i servizi a disposizione. Per l'attrice il soggiorno non è solo una permanenza in uno spazio elegante e ben arredato: in ogni stanza c'è la possibilità di sperimentare i lussi della sua vita da star.

Nel bagno ci sono i prodotti Goop, il marchio di bellezza e benessere di cui è fondatrice; in cucina, uno chef preparerà piatti squisiti e salutari da consumare in compagnia sua e di suo marito. Il punto è proprio questo per l'attrice: il soggiorno è finalizzato alla condivisione, unico rimedio alla solitudine che affligge la società moderna.

Nel post in cui annuncia l'iniziativa, Paltrow, sottolinea quanto negli ultimi anni ciascuno abbia fatto esperienza dell'isolamento. Mettere a disposizione la sua proprietà è un modo per condividere del tempo con qualcuno con cui trovare legami comuni superando la iniziale condizione di estraneità.

La guest house di Gwyneth Paltrow sarà a disposizione per l'affitto dal 15 agosto per una notte, per un massimo di due ospiti, a sabato 9 settembre. Nella scheda della guest house c'è la descrizione dettagliata di quanto l'attrice mette a disposizione. L'annuncio, davvero allettante, specifica che la padrona di casa sarà presente all'arrivo degli ospiti per accoglierli con tutte le attenzioni del caso.

In aggiunta, qualche parola sugli ulteriori benefici del posto che è particolarmente adatto al relax e alla riflessione, un luogo speciale, un rifugio, dove nutrire il corpo e l'anima.