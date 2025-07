Morte Matthew Perry, un altro medico si dichiara colpevole

Mercoledì 23 luglio, un altro medico si è dichiarato colpevole per aver somministrato ketamina a Matthew Perry poco prima della sua morte: si tratta della quarta persona condannata in relazione alla morte per overdose dell'attore di Friends, avvenuta nel 2023.

La dichiarazione di colpevolezza

Il Dott. Salvador Plasencia si è dichiarato colpevole di quattro capi d'imputazione per distribuzione di ketamina durante l'udienza tenutasi mercoledì mattina a Los Angeles, ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia. "Il Dott. Plasencia è profondamente pentito per le decisioni terapeutiche prese mentre forniva ketamina a Matthew Perry", ha dichiarato il suo avvocato, Karen Goldstein, in una nota. "Si assume pienamente le sue responsabilità, dichiarandosi colpevole della distribuzione di droga".

Nei prossimi 30-45 giorni, Plasencia rinuncerà volontariamente alla sua licenza medica "riconoscendo di non essere riuscito a proteggere il signor Perry, un paziente particolarmente vulnerabile a causa della dipendenza". Sebbene il medico non stesse curando l'attore al momento della sua morte, spera che il suo caso serva da monito per altri medici, e che porti a una supervisione più rigorosa e a protocolli chiari per il settore della ketamina domiciliare, in rapida crescita, al fine di prevenire future tragedie.

Plasencia era una delle cinque persone incriminate in seguito alla morte di Perry per overdose di ketamina, avvenuta il 28 ottobre 2023, all'età di 54 anni. L'attore venne trovato privo di sensi in una vasca idromassaggio nella sua casa di Los Angeles. A rivelarne le cause della morte, fu poi l'autopsia.

Direttore di una clinica di pronto soccorso a Malibu, Plasencia avrebbe dovuto comparire a processo ad agosto. Resterà in libertà su cauzione fino all'udienza di condanna fissata per il prossimo 3 dicembre. Per ogni capo d'imputazione, la legge americana prevede una pena massima di 10 anni di carcere federale.