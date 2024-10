Matthew Perry, la mamma racconta la loro ultima conversazione

Ad un anno dalla morte di Matthew Perry, la star di Friends scomparsa nella sua casa di Los Angeles il 28 ottobre 2023 a causa degli effetti acuti della ketamina, la madre Suzanne Morrison ha raccontato in un’intervista esclusiva a Savannah Guthrie, giornalista di Today della NBC, l’ultima conversazione avuta con il figlio poche settimane prima del tragico evento. “È venuto da me e mi ha detto, “Ti amo così tanto, e sono così felice di essere con te adesso””, ha raccontato. “Era quasi come se fosse la premonizione di qualcosa. Non ci ho fatto caso in quel momento ma ho pensato, “Da quanto tempo non facevamo una conversazione del genere. Sono anni”". Morrison ha proseguito: “Credo che ci fosse qualcosa. C’era un’inevitabilità in quello che gli sarebbe successo dopo, e lui la sentiva molto. Ma ha detto, “Non ho più paura”. E questo mi preoccupava”. Anche l’annegamento, una malattia coronarica e gli effetti della buprenofina, una sostanza per il trattamento del disturbo da uso di oppioidi, hanno contribuito alla morte di Perry. Quest’anno, la Drug Enforcement Administration e la polizia di Los Angeles hanno aperto un’indagine sui fornitori dei farmaci, che ha portato in agosto all’arresto di cinque persone, incluse l’assistente dell’attore, i medici e Jasveen Sangha, nota come la “regina della ketamina”. Uno dei dottori e Sangha saranno sottoposti a processo nel marzo 2025.