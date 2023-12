Matthew Perry, media: "Morto per effetti della ketamina"

A rivelare le cause della morte di Matthew Perry, celebre per per il ruolo di Chandler nella popolare serie Friends, è Fox News

Sarebbe morto per "acuti effetti della ketamina". A rivelare le cause della morte di Matthew Perry, celebre per per il ruolo di Chandler nella popolare serie Friends, è Fox News.

Era stato trovato il 28 ottobre senza vita nella sua jacuzzi all'interno della sua casa nell'area di Los Angeles. I soccorsi erano stati chiamati per un 'uomo con arresto cardiaco'.