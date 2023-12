Jennifer Aniston su Matthew Perry: "Era felice e in buona salute"

La star di Friends ha parlato per la prima volta dell'amico scomparso a causa di un tragico annegamento lo scorso ottobre. Perry non soffriva, ce la stava mettendo tutta, ha detto l'attrice, che si augura che lui, da qualche parte, sappia di essere stato così amato

A un mese e mezzo dalla morte di Matthew Perry, l'attore del cinema e della tv scomparso a soli cinquantaquattro anni lo scorso ottobre a Los Angeles, Jennifer Aniston si apre per la prima volta sulla perdita dell'amico, per lei assolutamente devastante.

Dopo il post scritto due settimane dopo la morte dell'attore, l'attrice californiana svela i dettagli dell'ultima conversazione avuta con Perry. I due si erano scambiati alcuni messaggi proprio la mattina del giorno in cui la star di Friends perse la vita. Aniston ci tiene a dire a tutti che lui era felice ed era in salute, ce la stava mettendo davvero tutta per stare bene.

“Voglio che la gente sappia che era sano e in salute” Matthew Perry non era in pena nelle ultime ore prima di morire, lo dice in maniera ferma Jennifer Aniston che è stata una delle sue amiche più intime e care.

L'attrice ha fatto queste dichiarazioni a Variety nell'ambito di un'intervista condotta da Reese Whiterspoon, sua compagna di avventure in The Morning Show, serie televisiva acclamata dalla critica e dal pubblico, fresca di ben sei candidature ai Critics Choice Awards 2024 - tra cui spiccano quelle per le due interpreti femminili principali, Aniston e Whiterspoon, appunto.

La cinquantaquattrenne, che era stata tirata in ballo molte volte dai giornali di settore per le sofferenze attraversate nelle settimane seguenti alla scomparsa di Perry, ha trovato il coraggio di parlare dell'amico raccontando le sue impressioni a proposito dell'ultima conversazione che ha avuto con lui, proprio qualche ora prima del tragico annegamento che gli è costato la vita.

“Era felice ed era in salute. Aveva smesso di fumare. Si stava rimettendo in forma e questo è tutto quello che so”, ha detto Aniston che, con queste parole, getta nuova luce sulle tante ipotesi seguite alla morte dell'attore che, secondo alcuni, si sarebbe tolto la vita nella sua Jacuzzi.

Aniston ribadisce con forza che l'amico e collega stava lavorando duramente, riferendosi alla battaglia con la depressione e le dipendenze che aveva caratterizzato buona parte dei sui anni adulti. “Voglio che la gente sappia che era davvero sano e in salute”, ha aggiunto l'attrice che ha concluso dicendo che Perry manca tanto a lei e a tutti.

Aniston: “Perry ha aggiunto qualcosa alla nostra gioia” Il ricordo di Matthew Perry, condiviso anche da Reese Whiterspoon che ha calcato il set di Friends per due episodi nel 2000, riempie di malinconia la conversazione tra le due attrici che tornano con la memoria agli anni d'oro della serie e all'atmosfera davvero speciale del set sul quale si sono creati legami che sono rimasti nel tempo. A proposito di Perry, Aniston aggiunge: “Il suo modo di parlare ha creato un linguaggio completamente diverso. Ci ha fatto ridere molto. In un certo senso, ha aggiunto qualcosa alla nostra gioia. Spero che lui sappia che è stato amato in una maniera che non avrebbe neppure immaginato”.

Whiterspoon, dal canto suo, ha confermato che all'epoca, dopo la sua breve permanenza sul set di Friends, pensò che gli attori della serie, dotati di un grande talento comico, giocassero proprio in un altro campionato.

Matthew Perry è stato recentemente ricordato da Zac Efron che ha lavorato con lui nel 2017 come co-protagonista della commedia 17 Again. L'attore, che ha recentemente ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, ha voluto esprimere la sua riconoscenza per l'attore di Friends che è stato suo mentore negli anni della sua crescita. Anche Perry aveva grossa stima dell'attore nato con High School Musical e, ad alcuni amici, aveva confessato che gli sarebbe piaciuto che il giovane interpretasse il suo personaggio in un ipotetico biopic sulla sua vita.