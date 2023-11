Matthew Perry, l'amatissimo Chandler Bing di Friends, è tragicamente scomparso il 28 ottobre scorso.

Ora, secondo alcune indiscrezioni, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer sarebbero in trattative per onorarlo ai prossimi Emmy Awards di gennaio.

La commemorazione agli Emmy

Secondo quanto riferito, gli attori sono desiderosi di condividere i loro "ricordi personali" di Matthew Perry, l'attore trovato morto nella sua vasca idromassaggio all'età di 54 anni. "Quando si tratta della morte di Matthew, le emozioni sono ancora forti", ha detto in esclusiva una fonte a DailyMail.com. Sebbene sia ancora un argomento molto delicato, Jen, Lisa e il resto del cast vogliono onorare pubblicamente il collega e dargli il tributo che giustamente merita. "Ci sono voci che lo faranno agli Emmy del prossimo anno", ha ribadito la fonte. Così, mentre l'attore sarà presente nel segmento In Memoriam, i suoi compagni di set potrebbero salirle sul palco per commemorarlo. In un modo unico, come unico era Chandler Bing. "Se riusciranno a mettersi d'accordo su un degno tributo e a ottenere la benedizione della sua famiglia, si riuniranno per rendere quella notte un momento speciale per Matthew e per tutti coloro che lo amavano", ha detto la fonte anonima. La 75esima edizione degli Emmy è in programma per il prossimo 15 gennaio al Peackcock Theatre di Los Angeles (un ritardo di tre mesi, dovuto agli scioperi SAG-AFTRA e della WGA). Nel corso della sua carriera, Perry è stato nominato cinque volte agli Emmy, incluse una volta come miglior attore protagonista in una serie comica per Friends, e due volte come miglior guest star in una serie drammatica per West Wing - Tutti gli uomini del Presidente.