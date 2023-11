Matthew Perry, l'omaggio di Courteney Cox con un video di Friends

“Sono davvero grata per ogni momento che ho trascorso con te Matty e mi manchi ogni giorno”. Courteney Cox, interprete di Monica Geller nella serie tv Friends, ha omaggiato Matthew Perry, scomparso il 28 ottobre all’età di 54 anni. Per ricordare l’amico e collega di set, che nel cult degli anni Novanta ha rivestito i panni di Chandler Bing, il marito di Monica, l’attrice ha condiviso su Instagram il video di un blooper del 1998 accompagnato da un’affettuosa didascalia. Nell’iconica scena del finale della quarta stagione Monica e Chandler, volati insieme a Londra per il matrimonio di Ross ed Emily, si ritrovano in intimità nella stanza dell’hotel, complici anche i fumi dell’alcol. Dopo una fugace apparizione del futuro sposo nella camera, Monica sbuca dalle coperte e chiede a Chandler: “Pensi che sapesse che ero qui?”. Nelle originarie riprese la scena conteneva anche un’ulteriore battuta di Cox, poi tagliata nella versione andata in onda. “Quando lavori con qualcuno così a stretto contatto come io ho fatto con Matthew, ci sono migliaia di momenti che vorrei poter condividere. Per ora ecco uno dei miei preferiti. Per dare un piccolo retroscena, Chandler e Monica avrebbero dovuto avere un’avventura di una notte a Londra. Ma a causa della reazione del pubblico, è diventata l’inizio della loro storia d’amore. In questa scena, prima che iniziassimo a girare, mi ha sussurrato una battuta divertente. Faceva spesso cose del genere. Era divertente ed era gentile”.