Coez annuncia un tour nei palazzetti: tutte le date dei concerti

Venerdì 13 giugno Coez pubblicherà il suo nuovo album 1998. Nel frattempo, il cantautore ha annunciato un tour nei palazzetti. Previsti appuntamenti in numerose città italiane: da Ancona a Firenze passando per Roma e Torino.

Ecco tutti gli appuntamenti in programma:

Il 12 novembre Coez darà il via alla sua nuova tournée dal palco del Palaprometeo di Ancona. Nelle settimane successive l’artista toccherà varie città fino alla chiusura prevista il 6 dicembre al Mandela Forum di Firenze.

In occasione dell’uscita del singolo Ti manca l’aria, Coez ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Questa volta la scelta dei singoli mi ha messo davvero in difficoltà, è più di un anno che lavoro al disco e fatico a separarmene, forse perché rispetto alle altre volte mi sono raccontato in maniera più intima e profonda”. Il nuovo album 1998 arriverà venerdì 13 giugno.