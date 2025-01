I concerti più attesi del 2025: da Bruce Springsteen a Dua Lipa

14/18 ©IPA/Fotogramma

Dopo aver annullato il tour precedente per via del brutto incidente in bicicletta a Santo Domingo, nel luglio 2023, Jovanotti torna in tour nel 2025. Queste le date del PalaJova 2025: Pesaro @ Vitrifrigo Arena | 4-5-7 marzo 2025 Milano @ Unipol Forum | 11-12-14-15-17-18 marzo 2025 Zurigo @ Hallenstadion | 20 marzo 2025 Firenze @ Nelson Mandela Forum | 22-23-25-26-28-29 marzo 2025 Bologna @ Unipol Arena | 3-5-6 aprile 2025 Torino @ Inalpi Arena | 9-10-12 aprile 2025 Roma @ Palazzo dello Sport | 22-23-25-26 aprile 2025

PalaJova 2025, Jovanotti annuncia il ritorno con un tour di concerti nei palazzetti