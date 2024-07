I Simple Minds chiudono il Locus Festival di Bari. VIDEO

Il gruppo inglese si è esibito sul palco della Rotonda di Bari. Tra le canzoni proposte Waterfront, This fear of Gods e l’immancabile Don't You (Forget About Me). Nelle prossime settimane i Simple Minds toccheranno anche Croazia, Francia, Spagna, Portogallo e Svizzera

Domenica 30 giugno i Simple Minds si sono esibiti a Bari per l’appuntamento inserito all'interno del ricco cartellone del Locus Festival , la kermesse in programma fino al 14 agosto in varie città pugliesi. La band britannica ha tenuto un concerto davanti a migliaia di persone.

locus festival, il concerto dei simple minds

Jim Kerr è tornato a ruggire. In queste settimane la formazione inglese è in Italia per la leg europea del Simple Minds Global Tour. Nei prossimi giorni il gruppo toccherà anche Croazia, Francia, Spagna, Portogallo e Svizzera.

Dopo i concerti di Calcutta, Glen Hansard e della coppia rap formata da Salmo e Noyz Narcos, il gruppo rock si è esibito sul palco della Rotonda di via Paolo Pinto. I Simple Minds, guidati dalla voce di Jim Kerr, ha proposto alcuni dei suoi brani più iconici, tra i quali Don't You (Forget About Me), incluso nella colonna sonora del film Breakfast Club diretto da John Hughes; inoltre, in scaletta anche Waterfront, This fear of Gods, Promised you a miracle, Belfast child, Someone somewhere in summertime e See the lights.