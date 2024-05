10 festival musicali da non perdere in Europa nell'estate 2024. FOTO

5/10 ©IPA/Fotogramma

Se parliamo di festival, non possiamo non citare il Tomorrowland, in programma in Belgio per due weekend: 19-21 luglio e 26-28 luglio. La suggestiva location ospiterà numerosi artisti in occasione del ventesimo anniversario dell’appuntamento. Ecco due nomi: David Guetta e Swedish House Mafia

David Guetta, l'intelligenza artificiale vincerà sulla creatività umana