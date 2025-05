Miles Cyrus svela la tracklist di Something Beautiful

L’artista statunitense ha parlato del nuovo progetto in un post sul suo profilo Instagram: “Questo processo è stato pieno di pura devozione e ora condividerlo con tutti voi è la più grande gioia”

Svelata la tracklist di Something Beautiful, il nuovo progetto discografico di Miley Cyrus. Dopo essere stato anticipato dai singoli Prelude, Something Beautiful, End of the World e More to Lose, l’album arriverà sul mercato venerdì 30 maggio.

miley cyrus, la tracklist di something beautiful Pochi giorni all'uscita di Something Beautiful, in arrivo a oltre due anni di distanza dal disco Endlses Summer Vacation, nominato Album of the Year e Best Pop Vocal Album alla 66esima edizione dei Grammy Awards. Nell'attesa, l'artista statunitense (FOTO) ha svelato i tredici brani del suo nuovo album. Presenti Brittany Howard e Naomi Campbell. Ecco la tracklist di Something Beautiful: Prelude

Something Beautiful

End of the World

More to Lose

Interlude 1

Easy Lover

Interlude 2

Gold Burning Sun

Walk of Fame con Brittany Howard

Pretend You’re God

Every Girl You’ve Ever Loved con Naomi Campbell

Reborn

Reborn

Give Me Love

L'artista statunitense ha parlato del nuovo progetto in un post sul suo profilo Instagram da oltre 210.000.000 di follower: "Il mio nuovo album Something Beautiful significa il mondo per me, visto che è stato il mio mondo per alcuni anni ormai. Questo processo è stato pieno di pura devozione e ora condividerlo con tutti voi è la più grande gioia".