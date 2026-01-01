Funerali Brigitte Bardot, cerimonia religiosa semplice su maxischermo

Il funerale di Brigitte Bardot , fissato per il 7 gennaio a Saint-Tropez, sarà "semplice e senza pretese". Lo ha annunciato la sua Fondazione spiegando che si tratterà di una cerimonia religiosa privata nella chiesa di Notre-Dame de l'Assomption, trasmessa su un maxischermo nel porto e nella centrale Place des Lices e seguita dalla sepoltura presso il cimitero marino del Var, anch'esso privato. I tanti ammiratori dell'attrice potranno renderle pubblicamente omaggio pubblico al Pré des Pecheurs (Prato dei Pescatori), ha sottolineato la Fondazione.

Fiori di campo, non rose

"Lo spirito dell'intera cerimonia" è "semplice e senza pretese, il motto di Brigitte Bardot in ogni circostanza", ha aggiunto la Fondazione chiedendo che i fiori deposti in chiesa fossero "fiori di campo, niente rose, semplici bouquet colorati", come preferiva l'ex attrice. La fotografia in bianco e nero presente nell'avviso funebre è "la preferita di Brigitte Bardot in assoluto" e ritrae la star su un lastrone di ghiaccio nel 1977, mentre tiene in braccio un cucciolo di foca. L'avviso funebre include gli anni di nascita e di morte e la croce cattolica. Il presidente Emmanuel Macron non parteciperà al funerale, a cui la leader di estrema destra Marine Le Pen prenderà invece parte "a titolo personale e amichevole", ha detto il suo entourage. L'Eliseo si è offerto di organizzare un omaggio all'icona del cinema francese, ma la sua famiglia non ha risposto.