Primavera Sound 2026, Día 3: Olivia Rodrigo, Gorillaz, The xx e Little Simz
Il terzo giorno del Primavera Sound inizia con un annuncio da mille e una notte: Olivia Rodrigo in concerto! Una sorpresa che, insieme alla lineup già prevista, ha reso il Día 3 ancora più imperdibile. La cantautrice californiana?! Strepitosa. Punto. Come del resto gli immaginifici Gorillaz, le atmosfere eteree di The xx e la grinta dei My Bloody Valentine. A notte inoltrata i Kneecap hanno dato ulteriore adrenalina, a cui è seguita l'energia di Peggy Gou. Il racconto dell'inviata a Barcellona Valentina Clemente