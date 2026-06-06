10/14 Ph.Eric Pamies Garcia

Móglaí Bap ci ha raccontato il significato di "Fenian": "Il nome deriva dai guerrieri del folklore irlandese, è simbolo di rivoluzione ma negli anni è diventato un dispregiativo per gli irlandesi. Per noi, però, questa parola è lo strumento per definire le nostre origini, per richiamare la nostra identità, la nostra lingua e il nostro paese. Crediamo sia un modo per raccontare la nostra storia: per noi è fondamentale far conoscere quello che è successo qui, e diffondere la nostra cultura"