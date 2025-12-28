Francia, è morta a 91 anni Brigitte Bardot

"La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua Fondazione", si legge nel comunicato

La leggendaria attrice francese, Brigitte Bardot, e' morta all'eta' di 91 anni: lo ha annunciato la Fondazione Brigitte Bardot in una nota diffusa oggi. "La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente,Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua Fondazione", si legge nel comunicato, che non precisa la data o il luogo della sua morte. Nota come "B.B", Bardot si e' allontanata dal mondo del cinema oltre 50 anni fa, ma ha lasciato una eredita' di una cinquantina di film e due scene entrate nel pantheon della settima arte: un mambo febbrile in un ristorante di Saint-Tropez in "E Dio creo' la donna" e un monologo, nuda, all'apertura di "Il disprezzo". Da allora, ha dedicato tutte le sue energie ai diritti degli animali.