Da Macron a Salvini, l'addio a Brigitte Bardot. FOTO

L'icona francese è morta a 91 anni. A dare l'annuncio è stata la Fondazione che porta il suo nome. Dal presidente francese, fino ad attori e politici, ecco i messaggi di cordoglio

    Francia, è morta a 91 anni Brigitte Bardot

    "La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua...

    Addio a Bahram Beyzaie, maestro del cinema iraniano, Aveva 87 anni

    Il regista, drammaturgo e studioso di mitologia, è morto negli Stati Uniti a 87 anni. Padre della...

    Eros Ramazzotti e il contenzioso da 200mila euro: cosa è successo

    Un contenzioso milanese coinvolge Eros Ramazzotti e il vicino di casa Paolo Rossi: quest’ultimo...