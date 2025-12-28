Da Macron a Salvini, l'addio a Brigitte Bardot. FOTO

L'icona francese è morta a 91 anni. A dare l'annuncio è stata la Fondazione che porta il suo nome. Dal presidente francese, fino ad attori e politici, ecco i messaggi di cordoglio
Brigitte Bardot, icona assoluta di fascino e stile, ha lasciato un’eredità che continua a...
Nel 1973, durante le riprese di un film, l'attrice decise di cambiare vita dopo che scoprì che...
La sua vita sentimentale ha riempito per decenni le cronache rosa. Dai primi legami con Roger...
La modella, attrice e cantante che sconvolse tutti gli schemi e rivoluzionò l'immagine femminile...
"La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua...
