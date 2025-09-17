Alessandro Siani compie 50 anni, i suoi film più famosi. FOTO

8/16 ©Ansa

Nel 2012 esce Benvenuti al Nord, sequel di Benvenuti al Sud: è diretto sempre da Luca Miniero e vede Siani e Bisio ancora protagonisti. La pellicola è ambientata due anni dopo i fatti narrati nel primo film e ritroviamo i lavoratori delle Poste Alberto Colombo e Mattia Volpe che sono tornati alle loro vite normali, il primo a Milano e il secondo a Castellabate. Questa volta è Mattia che viene trasferito al Nord e va a vivere a casa di Alberto