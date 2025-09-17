Alessandro Siani compie 50 anni, i suoi film più famosi. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Alessandro Siani

Alessandro Siani compie 50 anni, i suoi film più famosi da attore e regista. FOTO

Cinema fotogallery
16 foto
Ansa/Getty/WebPhoto

Nato il 17 settembre 1975 a Napoli, è uno dei volti più amati della comicità italiana. Dopo aver iniziato come cabarettista nei locali, ha acquistato sempre più notorietà grazie a spettacoli teatrali e trasmissioni tv. Nel 2006 l’esordio al cinema come protagonista in "Ti lascio perché ti amo troppo", nel 2013 il debutto alla regia con "Il principe abusivo": ecco tutte le sue pellicole davanti e dietro la telecamera

