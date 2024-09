Tramite Amicizia, il cast del film diretto da Alessandro Siani

2/9 01 Distribution

Un giorno, all'agenzia non si rivolgono degli sconosciuti, ma gli stessi familiari di Lorenzo, dipendenti di una fabbrica di dolciumi che il proprietario, Alberto Dessè (Max Tortora), in un momento di profondo scoramento, sentendosi estremamente solo, vuole vendere. A rischio centinaia di posti di lavoro. Non c’è dubbio: il re dei dolciumi ha bisogno di un amico, e Lorenzo è l’uomo che fa per lui!