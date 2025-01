Sanremo 2025, Massimo Ranieri: "Sono già stressato"

Intervistato da RaiNews, Massimo Ranieri ha dichiarato: "Sono già stressato, ma non lo dico tanto per dire una cosa qualsiasi, lo sono già da quando ho deciso di andare a Sanremo”

A meno di un mese dalla partenza della 75esima edizione del Festival di Sanremo ( FOTO ), Massimo Ranieri si è raccontato in un’intervista a RaiNews . Il cantante, in gara con il brano Tra le mani un cuore, ha dichiarato: “È un continuo non dormire di notte”.

sANREMO, il ritorno di MASSIMO RANIERI

A febbraio Massimo Ranieri sarà in gara per l’ottava volta sul palco del Teatro Ariston. A poche settimane dall’inizio della kermesse, l’artista ha raccontato: “Io sono già stressato, ma non lo dico tanto per dire una cosa qualsiasi, lo sono già da quando ho deciso di andare a Sanremo”.

Massimo Ranieri ha proseguito: “È un continuo non dormire di notte, è un continuo pensare a questa canzone, ascoltarla e riascoltarla, cercare di renderla ancora più bella di quello che è, ma ho capito che non ne ha bisogno perché è bellissima, è una canzone di grande impatto, di grande amore, di grande inclusione".