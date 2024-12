Sanremo 2025, la lista dei cantanti e i titoli delle canzoni in gara

Quello che balza agli occhi è il segno di continuità con l'ultimo Amadeus, quello di questo 2024, sia dal punto di vista delle riconvocazioni, sia della linea "editoriale". Chi si aspettava che lo iato diventasse frattura è rimasto deluso. La temerarietà è in tre nomi: Olly, Lucio Corsi e Joan Thiele. Sarah Toscano è una scelta fresca e giovane ma era uno dei più tambureggianti rumor della vigilia. Personalmente plaudo il grande ritorno di Serena Brancale, artista tra le più versatili e identitarie che abbiamo in Italia, e quello poetico di Willie Peyote. Felice per Brunori SAS ma anche lui era un rumor insistente. La quota rap, nell'ultimo anno di Amadeus praticamente ai confini, non ha colto i tanti talenti che stanno sbocciando, va dato però merito a Carlo Conti di avere colto una ensemble curiosa e orginale intorno a Shablo, che sarà scortato all'Ariston da Gué, Joshua e Tormento. Fa riflettere leggere nomi che al Festival sono domiciliati se non tutti gli anni a edizioni alterne, fa riflettere leggere nomi di artisti che andranno a Sanremo per cercare un salto di qualità che è sempre rimasto potenziale. Senza spostare il confine, e senza nulla togliere a chi ha raggiunto la semifinale, Sanremo Giovani, gara nella area omonima ripristinata da Carlo Conti, a oggi ha lasciato per strada nomi che all'Ariston avrebbero contribuito a valorizzare la meglio gioventù della musica italiana: cito per tutti Nicol, Giin e Rea che oltre alla canzone proposta hanno un percorso. Ci aggiungo che artisti quali Alex Wyse e la sulfurea coppia Vale LP e Lil Jolie all'Ariston lato Big meritavano di andarci per direttissima, senza passare dalle selezioni giovanili (o giovanilistiche). Ora attendo i pre-ascolti. Magari saranno proprio le canzoni e i loro testi a spingere Carlo Conti a distanza di sicurezza dall'ingombrante passato.