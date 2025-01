Sanremo 2025, Emis Killa indagato rinuncia al Festival

Il passo indietro del rapper accusato per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta della Direzione Distrettuale antimafia sugli affari criminali del mondo ultrà interista e milanista che lo scorso settembre ha portato a 19 misure cautelari e all’azzeramento delle due curve di Milano. Il ritiro è stato annunciato in una storia su Ig in cui ha ringraziato Carlo Conti. Il numero dei cantanti in gara scende a 29

L'ANNUNCIO CON UN POST SU INSTAGRAM

"Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l'indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici", spiega Emis Killa. "Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest'anno e come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara".