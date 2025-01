Legami con ultrà, il cantante Emis Killa indagato a Milano

Il rapper Emis Killa è indagato dalla procura di Milano per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sugli affari criminali del mondo ultrà interista e milanista che a fine settembre ha portato a 19 misure cautelari e all’azzeramento delle due curve di Milano. La notizia è riportata dal Corriere della Sera. Potrà salire sul palco di Sanremo, ma non potrà andare allo stadio.

Secondo quanto riporta il quotidiano, la mattina del 30 settembre i poliziotti della Mobile avevano perquisito la casa di Vimercate, nel Milanese, di Emiliano Rudolf Giambelli, in arte Emis Killa, 35 anni, e avevano scoperto un piccolo arsenale: sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente, un taser e quasi 40 mila euro in contanti. Motivo per cui è stato firmato nei suoi confronti il divieto di entrare in qualsiasi stadio per tre anni (Daspo) anche a causa dei suoi strettissimi rapporti con il capo ultrà rossonero Luca Lucci.