Sciopero treni 17 maggio, disagi per chi viaggia: gli orari

Nuovo sciopero dei treni previsto per sabato 17 maggio. I sindacati di categoria hanno proclamato una protesta di 23 ore per tutto il comparto ferroviario che nel prossimo weekend è destinata a creare disagi ai viaggiatori. Interessati sia i treni regionali che a lungo percorrenza e quelli ad alta velocità delle società Trenitalia, Trenord e Italo. Lo stop alla circolazione dei convogli andrà avanti per tutta la giornata di sabato, precisamente dall'1 alle 23.59 e riguarderà l’intero territorio nazionale.

Tre diverse proteste

Lo sciopero dei treni del 17 maggio racchiude tre diverse proteste indette da tre diverse sigle sindacali. Gli scioperi proclamati dal Sindacato Generale di Base e da USB Lavoro Privato riguarderanno lo stesso orario di 23 ore e si uniranno alla protesa indetta dall’Assemblea nazionale del personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato che, però, sarà di otto ore: dalle 9 alle 17. Lo sciopero indetto dai sindacati di base riguarderà anche il trasporto pubblico locale su ferro che si fermerà per l’intera prestazione lavorativa del 17 maggio. Come comunica il ministero dei Trasporti, però, dalla protesta sono esclusi i lavoratori del settore infrastrutture di Rfi e diverse società si trasporto locali: Gtt, Trentino trasporti, Ferrovia Udine Cividale, Ferrovia sud est, Sistemi territoriali, Trasporto ferroviario toscano, F.a.s. – tua, Eav, Ferrotramviaria, Ferrovia del Gargano, Ferrovia Calabria.