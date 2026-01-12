Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 gennaio: la rassegna stampa

È ancora il massacro nelle strade iraniane ad aprire le edizioni dei principali giornali in edicola stamattina. Centinaia i morti nella repressione portata avanti dal regime. Trump valuta l'intervento militare, l'ayatollah Khamenei minaccia: "Pronti a colpire basi di Usa e Israele". In primo piano anche l'impegno della presidente della commissione Ue von der Leyen per la Groenlandia e le aggressioni di Roma. Sugli sportivi, la sfida scudetto di San Siro regala spettacolo: tra Inter e Napoli finisce 2-2
- È ancora la repressione delle proteste in Iran ad aprire la maggior parte dei quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera si parla di centinaia di morti e si pone l'accento sullo scambio di minacce tra Trump e l'ayatollah Khamenei. In evidenza anche la Groenlandia, col colloquio con la presidente della Commissione Ue von der Leyen che annuncia fondi raddoppiati e a Putin dice: "Dimostri di volere la pace"
- Anche su Repubblica l'apertura è riservata agli orrori irananiani, con le esecuzioni di massa che stanno facendo il giro del mondo. Le Ong parlano di oltre 500 morti accertati, con corpi ammassati per strada e negli ospedali. Trump contro il regime valuta l'intervento militare. A Crans-Montana recuperati i video choc del locale, mentre è scontro sulla sicurezza dopo i pestaggi a Roma
- 'L'Iran minaccia Usa e Israele' titola La Stampa, con Teheran che promette: "Pronti a colpire se attaccati". Domani a Washington vertice con Rubio e e Hegseth. A centro pagina fotonotizia per il mistero di Annabella: elicotteri e droni in cerca della 22enne scomparsa a Padova, col cellulare che risulta spento dal 7 gennaio
- Il massacro nelle strade iraniane in primo piano anche sull'edizione odierna del Messaggero. Trump studia un possibile attacco militare e gli ayatollah minacciano: pronti a reagire colpendo basi Israele e Usa. A Roma grave il funzionario Mimit pestato da branco: è ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato preso a pugni per 40 secondi
- Il pari show tra Inter e Napoli campeggia sulla prima della Gazzetta dello Sport. A San San Siro finisce 2-2, con in nerazzurri ripresi due volte da McTominay dopo i vantaggi firmati da Dimarco e Calhanoglu su rigore. Conte espulso dopo il penalty: "Vergognatevi". Il Milan a Firenze si salva al 90esimo con Nkunku, stasera tocca alla Juventus con la Cremonese
- 'Troppo bella' è il titolo scelto dal Corriere dello Sport per raccontare la sfida scudetto di ieri sera. Emozioni a San Siro, con quattro gol e un rigore che accende le polemiche. I campioni d'Italia restano a meno quattro. Sarri punge la Lazio che vince a Verona: "Qui è sempre l'anno zero"
- Su Tuttosport il doppio impegno di Spalletti: stasera Juve in campo per riagganciare Roma e Napoli al terzo posto, ma il tecnico lancia anche un messaggio alla società e chiede un paio di rinforzi per colmare il gap con le altre big della Serie A
- Anche sul Giornale spazio a quella che viene definita 'la strage degli innocenti in Iran', mentre più sotto si parla della bufera sulle chat dei magistrati. Il ministro della Giustizia Nordio: "Alcuni aspirano a un potere parapolitico"
- Temi economici come di consueto sul Sole 24 Ore: in apertura le famiglie, con gli aiuti da 35 miliardi tra assegno unico, bonus e sconti. Fisco, dati in linea per 4 milioni di Pos
- Spazio al referendum sul Fatto Quotidiano, dove si legge che il 'Sì recluta il Colle, ma viene respinto'. Cangini (Forza Italia) annuncia il sì di Mattarella, ma Il Quirinale smentisce
- 'Fanno soldi con il No' scrive Libero, attaccando i sostenitori del comitato anti-riforma. A centro pagina l'Iran, con l'ayatollah che vacilla: ma senza spinte, si legge, il crollo è lontano
- Si torna a parlare di Iran sul Resto del Carlino, con arresti, morte e terrore nelle rivolte di questi giorni. La proposta di Londra agli alleati europei per fermare Trump: truppe in Groenlandia
- Sul Mattino protagonista ancora una volta il 'caos iraniano' ma anche temi più leggeri comer il campionato di calcio, che vede la squadra partenopea frenare in rimonta l'Inter, trascinata ancora una volta da Scott McTominay