Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 gennaio: la rassegna stampa

È ancora il massacro nelle strade iraniane ad aprire le edizioni dei principali giornali in edicola stamattina. Centinaia i morti nella repressione portata avanti dal regime. Trump valuta l'intervento militare, l'ayatollah Khamenei minaccia: "Pronti a colpire basi di Usa e Israele". In primo piano anche l'impegno della presidente della commissione Ue von der Leyen per la Groenlandia e le aggressioni di Roma. Sugli sportivi, la sfida scudetto di San Siro regala spettacolo: tra Inter e Napoli finisce 2-2