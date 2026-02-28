Tram deragliato a Milano, circolazione ripresa e fiori per le vittime dell'incidente. FOTO
Il mezzo della linea 9 coinvolto nell'incidente costato la vita a due passeggeri, con il ferimento di oltre 50 persone è stato rimosso alle prime luci dell'alba di domenica mattina. I due pazienti più gravi sono ricoverati in Neurorianimazione, ma non sono in pericolo di vita. L'Atm depone due mazzi di fiori bianchi sul luogo dell'accaduto. Avviate indagini per verificare l'ipotesi di un malore all'origine del deragliamento
- È tornata regolare la circolazione dei tram nel tratto tra piazza della Repubblica e viale Vittorio Veneto, a Milano, dopo il deragliamento del convoglio della linea 9 avvenuto ieri attorno alle 16 all'angolo con via Lazzaretto. Il mezzo coinvolto è stato rimosso circa alle 4 di domenica mattina, grazie all'intervento congiunto di vigili del fuoco, polizia locale e tecnici Atm. L'area dell'impatto resta transennata e presidiata dalla Polizia locale
- Sono, intanto, stabili i due feriti più gravi ricoverati al Policlinico dopo il deragliamento del tram. Lo ha fatto sapere il Comune di Milano, con il sindaco Giuseppe Sala, che domenica mattina si è recato nell'ospedale in visita alle persone rimaste ferite nell'incidente. I due sono ricoverati in Neurorianimazione
- "Con la sua visita” - si legge in una nota del Comune - “il sindaco ha voluto manifestare la vicinanza propria e della città di Milano ai due feriti e alle loro famiglie, in un momento così delicato. Allo staff medico, ai sanitari e a tutti i soccorritori che si sono adoperati immediatamente per prestare aiuto alle vittime di questo tragico incidente va il ringraziamento del sindaco e del Comune di Milano"
- Due mazzi di fiori bianchi, rose e calle, e una scritta essenziale vergata a mano: "Il cordoglio di Atm" attraverso cui l'azienda dei trasporti milanesi, con suoi rappresentanti, ha espresso la propria vicinanza alle persone coinvolte nele deragliamento
- Il bilancio del deragliamento è di due morti: Ferdinando Favia, 59 anni, commerciante di Vigevano, e Abdou Karim Toure, senegalese di 56 anni, entrambi passeggeri del mezzo scaraventati fuori al momento dell'incidente. Trattenuto ancora in osservazione in ospedale il tranviere di 61 anni alla guida che avrebbe accusato un malore probabilmente all'origine dello schianto
- L'uomo non è ancora stato interrogato dal magistrato e non risulta iscritto nel registro degli indagati. Un'eventuale iscrizione potrebbe avvenire come atto di garanzia, necessario per consentire lo svolgimento degli accertamenti tecnici e degli approfondimenti investigativi
- Sono state, intanto, acquisite le immagini delle telecamere di bordo del Tram 9. Saranno rilevanti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e per verificare l'ipotesi del malore
- Gli inquirenti sono al lavoro per accertare la velocità a cui andava il mezzo Atm prima di uscire dai binari e di sbattere violentemente contro un palazzo. La pm di Milano Elisa Calanducci, che coordina le indagini con il procuratore Marcello Viola, è in attesa della relazione della Polizia locale prima di procedere ad atti formali nell'inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose
- Sul luogo dell'incidente è apparso stamattina anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. "Ho seguito fin dal primo momento, i tecnici del ministero sono a disposizione, sia per accertare le eventuali cause, sia per verificare tutta la rete e la linea di trasporto milanese”, ha fatto sapere Salvini. “L'Atm è un'azienda d'eccellenza, l'autista è una persona con tanti anni di esperienza, quindi l'ipotesi del malore è quella più accreditata"