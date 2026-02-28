Il mezzo della linea 9 coinvolto nell'incidente costato la vita a due passeggeri, con il ferimento di oltre 50 persone è stato rimosso alle prime luci dell'alba di domenica mattina. I due pazienti più gravi sono ricoverati in Neurorianimazione, ma non sono in pericolo di vita. L'Atm depone due mazzi di fiori bianchi sul luogo dell'accaduto. Avviate indagini per verificare l'ipotesi di un malore all'origine del deragliamento