Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoto nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.5

Cronaca
Ingv

Secondo i dati dell'Ingv, il sisma ha avuto origine nei campi Flegrei a una profondità di 3 chilometri. La scossa è stata avvertita anche a Napoli, Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Quarto, Pozzuoli e Bacoli

ascolta articolo

Una scossa di terremoto ha fatto nuovamente tremare i Campi Flegrei. Il sisma, avvertito anche a Napoli alle 11.19 di questa mattina, era di magnitudo 3.5. Secondo i dati registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro era localizzato nei campi Flegrei, nella zona sotto la Galleria Solfatara della Tangenziale, a una profondità di 3 chilometri. Il terremoto è stato avvertito anche è stata avvertita nell'area di Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Quarto, Pozzuoli, Bacoli. 

Ingv

Cronaca: Ultime notizie

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, il deragliamento del tram a Milano. Il mezzo si è schiantato contro un...

16 foto

Bimbo trapiantato a Napoli, il Monaldi sospende due dirigenti medici

Cronaca

A stabilirlo è stata l'azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi, dopo...

Polizia di Stato, due concorsi per ispettori superiori: 4.200 posti

Cronaca

La carenza di ispettori superiori nella polizia di Stato ha spinto il governo a intervenire sulle...

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Cosa sappiamo del tram deragliato a Milano per il malore dell'autista

Cronaca

Sarebbe stato un malore a causare il deragliamento del tram a Milano in cui ieri, 27 febbraio,...

Cronaca: i più letti