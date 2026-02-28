Terremoto nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.5

Secondo i dati dell'Ingv, il sisma ha avuto origine nei campi Flegrei a una profondità di 3 chilometri. La scossa è stata avvertita anche a Napoli, Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Quarto, Pozzuoli e Bacoli

Una scossa di terremoto ha fatto nuovamente tremare i Campi Flegrei. Il sisma, avvertito anche a Napoli alle 11.19 di questa mattina, era di magnitudo 3.5. Secondo i dati registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro era localizzato nei campi Flegrei, nella zona sotto la Galleria Solfatara della Tangenziale, a una profondità di 3 chilometri. Il terremoto è stato avvertito anche è stata avvertita nell'area di Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Quarto, Pozzuoli, Bacoli.