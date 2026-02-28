L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Il caso Jeffrey Epstein sotto i riflettori. Tra i personaggi che sembrano essere coinvolti nei file dello scandalo anche un magnate americano che nei giorni scorsi si sarebbe scusato con lo staff della sua fondazione per lo scandalo, ammettendo di aver commesso errori. Ha dichiarato: "Non ho fatto nulla di illecito. Non ho visto nulla di illecito".

Strage Crans-Montana: la Svizzera ha previsto un risarcimento per sopravvissuti e famiglie delle vittime dell'incendio di Capodanno nel bar Le Constellation. A stabilirlo è stato il Consiglio federale della Confederazione svizzera, secondo cui l'aiuto ha l'obiettivo di "sostenere le vittime e i congiunti in modo rapido e semplice sul piano amministrativo, aiutarli a superare difficoltà finanziarie nell'immediato e sgravarli nel breve periodo".

Eccellenza italiana. Il Newsweek ha stilato la classifica dei migliori ospedali al mondo nel 2026 e una struttura italiana compare nella top 50. Sul podio tre statunitensi, la Mayo Clinic-Rochester (Rochester, Minnesota), il Toronto General-University Health Network e la Cleveland Clinic.

E ancora, per gli Airport Service Quality (Asq) Customer Experience Awards 2025, che decretano il miglior aeroporto d’Europa, lo scettro va ad uno scalo italiano, che per il nono anno consecutivo si conferma al vertice in Europa per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori nella categoria dei grandi hub con oltre 40 milioni di passeggeri.

Il Festival di Sanremo verso la finale. Tra i co-conduttori che hanno affiancato Carlo Conti durante la kermesse canora anche l’attore Can Yaman, salito sul palco dell’Ariston nella serata inaugurale del Festival della canzone italiana. Vincenzo De Lucia, invece, è stato tra gli ospiti di questa edizione: il comico napoletano ha ironizzato sugli haters di Laura Pausini, co-conduttrice, e ha proposto altri siparietti accanto a Carlo Conti.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24