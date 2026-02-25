Offerte Sky
Vincenzo De Lucia torna nei panni di Laura Pausini e ironizza sul futuro del Festival

Musica
©Getty

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026 Vincenzo De Lucia è tornato a interpretare Laura Pausini con un nuovo siparietto accanto a Carlo Conti. Dopo le battute sugli haters della serata inaugurale, l’imitatore ha ironizzato sull’ultima edizione del conduttore e su un possibile passaggio di testimone, con un riferimento implicito a Stefano De Martino

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026, (LA DIRETTALA SCALETTA) Vincenzo De Lucia è tornato sul palco dell’Ariston vestendo nuovamente i panni di Laura Pausini. Dopo l’intervento della serata inaugurale, in cui aveva ironizzato sugli haters della cantante e definito il Festival una “festa di Paese”, il comico napoletano ha proposto un nuovo siparietto accanto a Carlo Conti.

Il riferimento al futuro della conduzione

Nel corso della gag, De Lucia-Pausini si è rivolto al conduttore con una battuta:
“Non andare così veloce, capisco che non te ne frega niente”.

Ha poi aggiunto: “Lo so che è il tuo ultimo Festival, poi passi il pacco a quell'altro lì”.

Il riferimento non è stato esplicitato, ma il gioco di parole sul “pacco” è stato interpretato come un’allusione al possibile successore, indicato da diversi osservatori in Stefano De Martino, attualmente alla guida di Affari Tuoi.

Carlo Conti ha accolto la battuta con un sorriso, senza entrare nel merito del riferimento.

Approfondimento

Laura Pausini a Sanremo . "Mi sento amata, gli haters sono pochi”

Un personaggio costruito tra imitazione e attualità

L’interpretazione di Laura Pausini da parte di Vincenzo De Lucia si basa su una riproduzione accurata di voce, gestualità e inflessioni, già proposta in altri contesti televisivi. A Sanremo il personaggio viene adattato all’attualità del Festival, con riferimenti alle dinamiche della conduzione e al dibattito pubblico che accompagna la manifestazione.

Approfondimento

Sanremo 2026, il primo di Laura Pausini come co‑conduttrice. FOTO

Chi è Vincenzo De Lucia

Nato a Napoli nel 1987, Vincenzo De Lucia è considerato tra i più versatili imitatori italiani. Dopo il debutto televisivo in prima serata con Made in Sud nel 2020, ha consolidato la propria popolarità con personaggi femminili entrati nell’immaginario del pubblico, da Maria De Filippi a Barbara D’Urso, fino a Mara Venier e Sandra Milo. Attore di formazione accademica, ha vinto nel 2009 il Premio Alighiero Noschese come miglior imitatore e trasformista campano, alternando televisione e palcoscenico teatrale.

L’imitazione di Laura Pausini era già apparsa in contesti televisivi precedenti, ma il debutto sul palco dell’Ariston segna un passaggio simbolico: la consacrazione in uno degli spazi più esposti e scrutinati dello spettacolo italiano.

Musica

Laura Pausini, i look della seconda serata di Sanremo 2026

La cantautrice di Faenza, scelta da Carlo Conti come co-conduttrice delle cinque serate della 76ª edizione della kermesse, porta all'Ariston il suo senso dello stile e le creazioni esclusive di alcuni dei suoi designer preferiti. Il debutto è un omaggio a Giorgio Armani, lo stilista che l'ha vestita già negli anni Novanta. Anche il mercoledì, il guardaroba è all'insegna dell'eleganza sofisticata e del luccichio.

