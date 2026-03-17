The White Lotus 4, cinque nuovi ingressi nel cast della serie tv

Nuovi ingressi nel cast di The White Lotus 4: Chloe Bennet, Max Greenfield, Charlie Hall, Kumail Nanjiani e Jarrad Paul si uniscono alla serie HBO creata da Mike White. Le riprese si svolgeranno in Francia e la nuova stagione seguirà ancora una volta un gruppo di ospiti e dipendenti del resort nell’arco di una settimana, tra misteri, tensioni e segreti

The White Lotus 4, nuovi volti per il resort più inquieto della tv C’è qualcosa di profondamente rituale nel modo in cui The White Lotus costruisce i suoi mondi: un’architettura umana prima ancora che narrativa, fatta di corpi, sguardi, tensioni sociali pronte a esplodere sotto il sole (o questa volta, forse, sotto una luce più europea, più sfumata). La quarta stagione della serie HBO creata da Mike White aggiunge nuovi tasselli a questo mosaico instabile e affascinante. Entrano nel cast Chloe Bennet, Max Greenfield, Kumail Nanjiani, Charlie Hall e Jarrad Paul, cinque presenze molto diverse tra loro, chiamate a orbitare attorno al consueto ecosistema di lusso, ambiguità e disfacimento morale.

Chloe Bennet - Credit: Eric Ray Davidson

Un casting sempre più chirurgico Non è un caso che The White Lotus sia stata candidata agli Emmy per il casting in ogni stagione, vincendo per le prime due. Qui il casting non è mai decorativo: è drammaturgia pura. Greenfield e Nanjiani, già al centro di voci insistenti, sembrano destinati a ruoli particolarmente rilevanti — quelli che nella grammatica della serie finiscono sempre per farsi crepe, nervi scoperti, detonatori narrativi. Chloe Bennet interpreterebbe un personaggio chiamato Brynn, mentre Greenfield dovrebbe essere Mitchell e Charlie Hall Zach. Nomi che, come spesso accade nella serie, sono solo superfici lisce pronte a incrinarsi. Approfondimento The White Lotus 4, Vincent Cassel e Nadia Tereszkiewicz nel cast

Max Greenfield - Credit: Steve Granitz

Francia, nuova geografia del desiderio Dopo Hawaii, Sicilia e Thailandia (nella costruzione ormai globale della serie), la quarta stagione si sposta in Francia. Un cambio di coordinate che promette non solo nuovi paesaggi, ma soprattutto un diverso tipo di tensione: meno esotica, forse, e più stratificata, più legata a classi, cultura, storia. Come sempre, la narrazione seguirà un gruppo di ospiti e dipendenti del resort nell’arco di una settimana — tempo breve, ma sufficiente per far emergere crepe profonde. Approfondimento The White Lotus 4, Ari Graynor e Dylan Ennis nel cast

Charlie Hall - Credit : Ryan Orange

Un ensemble sempre più ricco I nuovi ingressi si aggiungono a un cast già annunciato che include Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Vincent Cassel e Nadia Tereszkiewicz, tra gli altri. Un ensemble che sembra muoversi tra ironia, grottesco e tragedia con quella precisione quasi entomologica che è diventata la cifra della serie. Approfondimento The White Lotus 4, l’ideatore rivuole una star della prima stagione

Kumail Nanjiani - Credit: Brian Bowen Smith

Il ritorno di un equilibrio fragile Alla scrittura e regia torna Mike White, affiancato in produzione da David Bernad e Mark Kamine. Un ritorno che garantisce continuità a un universo narrativo che ha fatto del disequilibrio il suo tratto più riconoscibile. Perché The White Lotus, in fondo, non racconta mai davvero i suoi misteri. Racconta piuttosto ciò che resta quando le maschere cadono. E ogni nuovo volto è solo un’altra possibilità di assistere a quella caduta. Approfondimento The White Lotus 4, Helena Bonham Carter entra nel cast