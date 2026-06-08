Natalia Paragoni ha legato in due codini con gli elastici i lunghi e lisci capelli color miele. L’ex volto di Uomini e donne, 28 anni, ha poi reciso con precisione la chioma, che è diventata un perfetto caschetto. La content creator e influencer ha condiviso in un video sui social la scelta di procedere al taglio dei capelli , maturata dopo l’inizio della chemioterapia e la perdita delle prime ciocche . Paragoni, che ha vissuto il momento con un sorriso sul volto, ha subito ricevuto il sostegno del compagno, Andrea Zelletta , ed è stata raggiunta anche dalla primogenita Ginevra , 2 anni e mezzo. La scorsa settimana, la content creator aveva annunciato su Instagram di aver ricevuto la diagnosi di un tumore , nello specifico il linfoma di Hodgkin , che interessa il sistema linfatico. “Vi porterò con me in tutta questa esperienza”, ha raccontato ora nelle Stories Instagram. “Cercherò di andare avanti con la mia quotidianità, lo stare con la mia famiglia, il lavoro, l’essere felice e triste. Qualunque cosa, non voglio cambiare niente, anche se sarà inevitabile qualche cambiamento”. Dopo la prima seduta di chemioterapia, procederà con la successiva: “Ho già iniziato. Questa settimana ho la seconda “infusione”, come la chiamo io. Si ricomincia”. Sempre sui social, il compagno Zelletta, conosciuto proprio nella trasmissione Uomini e Donne, le ha mostrato grande vicinanza: “Ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme. Non importa quanto sarà lunga o difficile questa strada, la affronteremo insieme. mano nella mano fino a raggiungere giorni più semplici”. La coppia, quindi, ha confermato la forza del proprio legame e si prepara a vivere insieme i futuri passi nella cura della malattia.

LA SCOPERTA DEL TUMORE ALL'OTTAVO MESE DI GRAVIDANZA

Natalia Paragoni aveva ricevuto la diagnosi del linfoma di Hodgkin mentre si trovava all’ottavo mese di gravidanza della seconda figlia, Beatrice, nata il 5 maggio 2026. “Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita”, aveva annunciato su Instagram la scorsa settimana. “Ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. Invece, una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza”. Aveva poi spiegato il motivo della sua recente assenza dai social. “Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia. In questo mese ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo, quando invece avrei dovuto solo gioire. Mi sono fatta mille domande e ci sono stati momenti davvero difficili. Per fortuna, però, non sono mai stata sola. Ho avuto accanto tutta la mia famiglia, nessuno escluso: Andrea, i miei genitori e gli amici più cari mi hanno dato forza, amore e sostegno ogni giorno, e vi assicuro che non è una cosa scontata. E poi ci sono le mie bambine che, con il loro amore e i loro sorrisi, riescono a darmi una forza immensa”. Aveva proseguito: “Adesso dovrò affrontare un nuovo viaggio. Non so ancora cosa mi aspetta, ma so che ce la devo fare e ce la farò. Per le mie bimbe. Per le persone che amo. Ma soprattutto per me. Avevo bisogno di tempo prima di raccontarlo, ma oggi sento di volerlo condividere con voi con sincerità. Un passo alla volta”.