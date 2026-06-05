L'influencer ha parlato sui social di essere in cura per un linfoma di Hodgkin diagnosticato quando era all'ottavo mese di gravidanza. Dopo la nascita della figlia Beatrice ha iniziato la chemioterapia. Nel messaggio pubblicato su Instagram ha ripercorso le settimane segnate dalla paura e dall'incertezza, ringraziando il compagno Andrea Zelletta, la famiglia e gli amici per il sostegno ricevuto

Natalia Paragoni ha scelto di condividere con i suoi follower uno dei momenti più difficili della sua vita. Attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram, l'influencer ha rivelato di essere in cura per un linfoma di Hodgkin, una diagnosi arrivata mentre era all'ottavo mese di gravidanza della sua seconda figlia. La notizia, come ha raccontato lei stessa, ha cambiato improvvisamente un periodo che avrebbe dovuto essere dedicato esclusivamente all'attesa della nascita della bambina. Dopo il parto, Natalia Paragoni ha iniziato il percorso terapeutico indicato dai medici, che comprende la chemioterapia.

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La decisione di raccontare tutto sui social Nel post pubblicato online, Paragoni ha spiegato di aver atteso alcune settimane prima di parlare pubblicamente della malattia. Una scelta dettata dalla necessità di elaborare quanto accaduto e di affrontare i primi passaggi delle cure lontano dai riflettori. L'influencer ha descritto un periodo segnato da emozioni contrastanti, tra la gioia per l'arrivo della figlia Beatrice e le preoccupazioni legate alla diagnosi. Nel suo racconto emergono la paura, i dubbi e la difficoltà di affrontare una situazione inattesa in un momento particolarmente delicato della vita. Il sostegno di Andrea Zelletta e della famiglia Accanto a lei, in queste settimane, c'è stato il compagno Andrea Zelletta. Poco dopo la pubblicazione del messaggio di Natalia, anche l'ex volto televisivo ha condiviso una foto scattata in ospedale, accompagnandola con parole di affetto e incoraggiamento. Paragoni ha inoltre ringraziato la propria famiglia e gli amici più vicini, sottolineando quanto la loro presenza sia stata fondamentale durante l'inizio del percorso di cura. Un sostegno che, insieme all'amore delle sue figlie, rappresenta una delle principali motivazioni con cui affrontare i prossimi mesi.