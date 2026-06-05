Linfoma di Hodgkin: cos'è, sintomi, possibile cura e tasso di sopravvivenzaSalute e Benessere
Introduzione
Come riporta la Fondazione AIRC, il linfoma di Hodgkin è un tumore del sistema linfatico che nasce dai linfociti B, un tipo di globuli bianchi presenti nel sangue, nei linfonodi, nella milza, nel midollo osseo e in numerosi altri organi che compongono il tessuto linfatico. Scopriamo come si cura, quali sono i sintomi e quali soggetti sono maggiormente a rischio.
Quello che devi sapere
Dove si sviluppa
La malattia nasce solitamente all’interno dei linfonodi, ovvero i piccoli organi disposti soprattutto nella parte superiore del corpo, che svolgono un ruolo cruciale nella difesa immunitaria. Infatti, in condizioni fisiologiche, in presenza di una infiammazione o infezione si ingrossano e inducono la proliferazione di linfociti B e altre cellule immunitarie che raggiungeranno il sito del danno cellulare. Questo tipo di tumore può insorgere in ogni parte del corpo ove siano presenti linfonodi o altri componenti del tessuto linfatico. Lo spiega la Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro).
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Etimologia e varianti
Il tumore prende il nome da Thomas Hodgkin, il medico inglese che per primo descrisse la patologia nel 1832. Ciò che differenzia il linfoma di Hodgkin dagli altri linfomi, chiamati linfomi non Hodgkin (LNH), è la presenza di cellule giganti, dette cellule di Reed-Sternberg e cellule di Hodgkin. In ambito medico, il linfoma di Hodgkin viene suddiviso in due tipi principali: quello classico, che interessa il 95 per cento dei casi e viene a sua volta classificato in quattro sottotipi; e quello a predominanza linfocitaria.
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Sintomi
Il primo sintomo del linfoma di Hodgkin, di solito, è un ingrossamento dei linfonodi, soprattutto nella regione cervicale. Ma avere un ingrossamento dei linfonodi non significa per forza avere un linfoma. Infatti, questo fenomeno è causato da un tumore solo nel 15 per cento dei casi, mentre per oltre l’80 per cento è ricollegabile a malattie benigne. Altri sintomi più generici comprendono febbre pomeridiana, sudorazioni notturne, perdita di peso involontaria e prurito. Meno specifici, ma comunque non trascurabili, sono la stanchezza e la mancanza di appetito. Nel caso in cui la malattia riguardi i linfonodi presenti nel torace, e non nella regione cervicale, si possono manifestare anche tosse, dolore al petto e difficoltà respiratorie.
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Quali soggetti sono a rischio
Si tratta di un tumore relativamente raro, che colpisce circa 4 persone ogni 100mila abitanti. La fascia di età più a rischio è quella tra i 20 e i 30 anni e oltre i 60. In generale, gli uomini rischiano di ammalarsi di più delle donne. In Italia, per esempio, di 2.150 nuove diagnosi nel 2020, in 1.220 casi erano uomini e in 930 donne. Nel calcolo del rischio sono poi rilevanti i fattori ambientali, più di quelli genetici. Non si tratta infatti di una malattia ereditaria, ma è più comune tra le persone con un elevato tenore di vita. Il linfoma è inoltre più diffuso nel Nord Europa, negli Stati Uniti e in Canada che nei Paesi asiatici.
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Come si cura
La possibilità di guarigione dal linfoma di Hodgkin è oggi piuttosto elevata, specialmente in giovane età, con una percentuale dell’87 per cento nelle pazienti e dell’85 per cento nei pazienti. Il trattamento si basa sulla polichemioterapia e sulla radioterapia. Nel primo caso, lo schema maggiormente utilizzato si chiama ABVD ed è stato sviluppato da un ricercatore italiano, Gianni Bonadonna. Ma negli stadi più avanzati della malattia si utilizzano schemi di terapia più aggressivi. La radioterapia è utilizzata invece come cura di consolidamento per sterilizzare le sedi di malattia voluminosa.
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Farmaci contro il linfoma
Esistono farmaci mirati contro il linfoma di Hodgkin come il brentuximab-vedotin, un anticorpo monoclonale che riconosce l’antigene CD30 sulle cellule malate e che veicola una tossina in grado di distruggere tali cellule in maniera selettiva. Un altro esempio sono i checkpoint inhibitors, come il nivolumab e pembrolizumab, che tolgono i freni alle risposte antitumorali dei linfociti T.
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Prevenzione e diagnosi
La malattia non è prevenibile perchè ancora non si conoscono fattori di rischio specifici. Tuttavia, alla presenza di sintomi che possono far pensare a un linfoma di Hodgkin, è importante rivolgersi al medico per ulteriori esami di approfondimento. L'esame fondamentale per arrivare a una diagnosi si chiama biopsia dei linfonodi, ovvero il prelievo di tessuto dai linfonodi da analizzare al microscopio. Una volta ottenuta la diagnosi istologica, occorre effettuare la stadiazione della malattia, cioè valutarne l’estensione. Gli esami di stadiazione sono altrettanto essenziali perchè consentono di definire lo stadio del linfoma, al quale viene associato il suffisso A o B a seconda dell’assenza o presenza di determinati sintomi.
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