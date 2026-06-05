Si tratta di un tumore relativamente raro, che colpisce circa 4 persone ogni 100mila abitanti. La fascia di età più a rischio è quella tra i 20 e i 30 anni e oltre i 60. In generale, gli uomini rischiano di ammalarsi di più delle donne. In Italia, per esempio, di 2.150 nuove diagnosi nel 2020, in 1.220 casi erano uomini e in 930 donne. Nel calcolo del rischio sono poi rilevanti i fattori ambientali, più di quelli genetici. Non si tratta infatti di una malattia ereditaria, ma è più comune tra le persone con un elevato tenore di vita. Il linfoma è inoltre più diffuso nel Nord Europa, negli Stati Uniti e in Canada che nei Paesi asiatici.

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