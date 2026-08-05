Ci si idrata anche mangiando: una parte significativa dell'acqua che assumiamo arriva infatti dai cibi. Frutta e verdura, che possono superare il 90% di acqua, sono preziose in estate anche perché ricche di sali minerali. Tra gli alimenti più ricchi d'acqua l'Iss elenca anguria e melone, pesche, albicocche e susine, fragole e frutti di bosco, cetrioli, pomodori, lattuga, zucchine e sedano. Consumarne almeno 5 porzioni al giorno aumenta l'apporto di acqua ma anche di vitamine, sali minerali, fibre e sostanze protettive.

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