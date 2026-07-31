Nodulo polmonare, cos'è la patologia diagnosticata a Franco Baresi

La prognosi del carcinoma polmonare dipende soprattutto dallo stadio della malattia al momento della diagnosi: la sopravvivenza a cinque anni è del 60-70% nei tumori localizzati, del 30-40% in quelli loco-regionali, e solo del 7-10% nelle forme metastatiche. “Esistono però vari sottotipi di cancro ai polmoni, più o meno aggressivi, e anche questo conta moltissimo”, ha spiegato l'oncologo. Inoltre, “è fondamentale conoscere se e quali alterazioni genetiche sono presenti all’interno della neoplasia di ciascun paziente perché è proprio in base al cosiddetto “profilo molecolare” del tumore che possiamo scegliere le cure più efficaci caso per caso. Già oggi circa un terzo dei tumori al polmone si può affrontare con un approccio nel contesto della medicina di precisione: ricercando cioè target molecolari per i quali sono stati sviluppati farmaci mirati”