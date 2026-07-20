Intossicazione da cloro in piscina, quali sono i sintomi

Come riporta il portale dell’ospedale Humanitas San Pio X, tra i sintomi di un’intossicazione da cloro possono esserci accumulo di liquidi nei polmoni, difficoltà respiratorie, dolore e gonfiore alla gola, bruciore alla bocca e allo stomaco, vomito e presenza di sangue nelle feci. L’intossicazione può derivare sia dall’inalazione della sostanza sia dalla sua ingestione attraverso l’acqua.

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