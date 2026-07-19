Cloro dalla piscina a Mentana, 50 evacuati. Grave un bimbo

Paura nel primo pomeriggio in un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma, dove una fuoriuscita di cloro dalla pompa della piscina ha intossicato otto bagnanti. Una cinquantina di persone sono state evacuate. Un bambino di 5 anni è stato portato in codice rosso al Sant'Andrea, ma non è in pericolo di vita. L'area è stata sequestrata ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Momenti di paura nel primo pomeriggio di sabato in un circolo sportivo a Mentana, cittadina a una trentina di chilometri a nord-est di Roma, dove una fuoriuscita di cloro dalla pompa della piscina ha intossicato otto bagnanti. L'allarme è scattato intorno alle 15.30, quando sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri delle compagnie di Monterotondo e della stazione di Mentana. I soccorritori hanno subito rilevato un'alta concentrazione di cloro, uscito in grande quantità dall'impianto per cause ancora da accertare. Tutti i presenti, una cinquantina, sono stati fatti evacuare in via precauzionale.

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Il bambino in codice rosso A destare la maggiore preoccupazione sono state le condizioni di un bambino di 5 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea di Roma: non è in pericolo di vita, ma come gli altri intossicati ha riportato problemi respiratori. In tutto le persone soccorse sono otto: oltre al più piccolo, altri quattro bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni, soccorsi in codice giallo, e tre adulti. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, tre automediche e il personale del 118. Leggi anche Milano Marittima, indagato papà della bimba annegata in piscina

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