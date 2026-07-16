Sì. Le regole sono leggermente più tolleranti, perché il presupposto è che il proprietario della piscina conosca il proprio impianto e sappia come utilizzarlo in sicurezza. Le differenze, comunque, non sono enormi. La principale è che nelle piscine domestiche è ancora consentita la presenza di una sola presa di aspirazione. Questo anche perché, normalmente, le pompe hanno una potenza inferiore rispetto a quelle delle piscine pubbliche, dato che le vasche sono più piccole. Diverso è il caso delle vasche con idromassaggio: qui la potenza delle pompe è maggiore e la normativa applica gli stessi criteri previsti per le prese di fondo utilizzate per lo svuotamento della piscina. Dal punto di vista normativo si sta valutando una possibile revisione della norma europea di riferimento. Essendo una norma tecnica condivisa da tutti i Paesi dell’Unione Europea, il confronto è ancora aperto e non c’è unanimità sulla necessità di renderla più simile a quella prevista per le piscine pubbliche. Sicuramente il tema va affrontato. Bisogna capire se la soluzione migliore sia rendere obbligatoria anche nelle piscine domestiche la doppia presa di aspirazione oppure individuare altre misure equivalenti. Al momento, comunque, la normativa continua a consentire la presenza di un’unica presa, purché rispetti precise caratteristiche tecniche.