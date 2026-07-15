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Genova, 11enne risucchiata da bocchettone della piscina a Sestri Levante: è gravissima

Cronaca

E' successo oggi pomeriggio in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Secondo una prima ricostruzione, i capelli della giovane sarebbero stati risucchiati dal bocchettone di aspirazione, trattenendola sott’acqua. Portata all'Istituto Gaslini di Genova in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche

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Una bambina di 11 anni è stata risucchiata oggi pomeriggio dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata all'Istituto Gaslini di Genova in codice rosso sarebbe in condizioni critiche.

I soccorsi

I soccorsi sono scattati appena la madre si è accorta che la figlia era stata trattenuta sott’acqua perché la bocchetta di aspirazione dell’acqua le aveva risucchiato i capelli impedendole di risalire in superficie. All'arrivo dei soccorritori, la bambina era già a bordo piscina priva di sensi. A riportarla a galla il titolare dello stabilimento che le avrebbe tagliato i capelli liberandola così dalla trappola. Le è stato praticato un massaggio cardiaco per circa 45 minuti al termine dei quali aveva ripreso a respirare autonomamente. Poco dopo è stata trasferita nel punto di atterraggio dell'elisoccorso ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale pediatrico di Genova. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere interne e l'impianto è sotto sequestro.

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