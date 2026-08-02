Caldo, oggi 23 città da bollino rosso. Domani salgono a 25

In Italia sono varie le città dove i termometri hanno raggiunto livelli da record: ieri, 1 agosto, sono stati registrati 41 gradi a Terni e 40 gradi a Ferrara, Mantova, Modena e Parma. Valori che si manterranno almeno fino a lunedì 3 agosto. E se nei giorni successivi la colonnina di mercurio scenderà di uno o due gradi (previsti 38-39 gradi), aumenterà l'umidità e farà più caldo di notte, con temperature sopra i 25 gradi. L'afa, avvertono i meteorologi, renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8-10 agosto e aumenteranno anche i temporali di calore su Alpi e Prealpi.