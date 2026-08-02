Caldo, oggi 23 città da bollino rosso. Domani salgono a 25

Introduzione
Ancora temperature roventi oggi, con ben 23 centri su 27 monitorati che hanno il bollino rosso di allerta del ministero della Salute per i rischi legati alle ondate di calore. E domani il numero salirà a 25.
Quello che devi sapere
I bollini gialli e arancioni di domenica 2 agosto
Per oggi, domenica 2 agosto, il ministero della Salute ha previsto le seguenti allerte gialle e arancioni legate al caldo:
- Livello 1 (bollino giallo): Reggio Calabria;
- Livello 2 (bollino arancione): Ancona, Bari e Messina.
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I bollini rossi di domenica 2 agosto
Il 2 agosto sono 23 le città da bollino rosso:
- Livello 3 (bollino rosso): Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.
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I bollini gialli e arancioni di lunedì 3 agosto
Per lunedì 3 agosto, il ministero della Salute ha previsto le seguenti allerte gialle e arancioni legate al caldo:
- Livello 1 (bollino giallo): Messina e Reggio Calabria;
- Livello 2 (bollino arancione): Nessuno.
I bollini rossi di lunedì 3 agosto
Il 3 agosto saliranno a 25 le città da bollino rosso:
- Livello 3 (bollino rosso): Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.
Le temperature
In Italia sono varie le città dove i termometri hanno raggiunto livelli da record: ieri, 1 agosto, sono stati registrati 41 gradi a Terni e 40 gradi a Ferrara, Mantova, Modena e Parma. Valori che si manterranno almeno fino a lunedì 3 agosto. E se nei giorni successivi la colonnina di mercurio scenderà di uno o due gradi (previsti 38-39 gradi), aumenterà l'umidità e farà più caldo di notte, con temperature sopra i 25 gradi. L'afa, avvertono i meteorologi, renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8-10 agosto e aumenteranno anche i temporali di calore su Alpi e Prealpi.
Le previsioni di domenica 2 agosto
Oggi al Nord sarà una giornata di sole prevalente e caldo intenso, con punte di 37-38 gradi in pianura. Atteso qualche acquazzone sulle Alpi. Temperature molto alte al Centro, con cielo raramente poco nuvoloso e qualche temporale sull'Aquilano. Temperature massime fino a 39 gradi a Firenze. Al Sud condizioni di bel tempo ovunque e cielo sereno o poco nuvoloso.
Le previsioni di lunedì 3 agosto
Lunedì 3 agosto ancora bel tempo al Nord, con temperature intorno ai 36-39 gradi in pianura e qualche temporale sulle Alpi occidentali e in Piemonte. Al Centro giornata soleggiata e molto calda, con picchi di 39 gradi in Toscana e alcuni temporali sui rilievi di Lazio e Abruzzo. Al Sud cielo sereno e temperature massime non eccessive. Attesi alcuni acquazzoni sul Pollino e sul Crotonese.
Un'app per mappare i rifugi climatici
E per cercare riparo dal caldo si può ricorrere all’app Junker, che raccoglie e organizza in un'unica piattaforma gratuita le informazioni ufficiali messe a disposizione dalle amministrazioni sui "rifugi climatici" delle città. L'iniziativa ha mappato le aree fresche di sette grandi città italiane: Bologna, Torino, Milano, Padova, Firenze, Roma e Napoli. Parchi, giardini pubblici, biblioteche, musei, case di quartiere e punti d'acqua: l'obiettivo è offrire una mappa di consultazione rapida per trovare riparo dalle elevate temperature. "Tutte le informazioni provengono da dati ufficiali e pubblici - spiega Noemi De Santis, co-fondatrice dell'applicazione Junker - e le abbiamo raccolte in un'unica fonte per aiutare a trovare rapidamente un luogo dove ripararsi". L'accesso al servizio avviene tramite la sezione dedicata dell'app, traducibile in 13 lingue, permettendo anche di filtrare i luoghi per tipologia di riparo e servizi offerti.
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Caldo sulle Alpi, stop allo sci estivo ai piedi del Cervino
Ma l'ondata di caldo non risparmia nemmeno le quote più alte delle Alpi: da ieri lo sci estivo ai piedi del Cervino è stato sospeso perché non più sicuro. Lo ha deciso la Zermatt Bergbahnen, società svizzera che gestisce gli impianti sul ghiacciaio del Teodulo, a quota 3.000 metri, al confine con l'Italia. "Le temperature persistentemente elevate - viene spiegato una nota - la mancanza di raffreddamento notturno, i frequenti temporali e le mutevoli condizioni della neve e dei ghiacciai attualmente impediscono agli ospiti di sciare in sicurezza e in condizioni ottimali". Gli impianti del versante italiano, con partenza da Breuil-Cervinia, rimangono aperti fino a Plateau-Rosa per gli escursionisti.
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