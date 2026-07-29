Da asfalto anti-caldo a foreste urbane, rimedi contro ondate di calore

E sempre in tema di verde urbano, una delle soluzioni più efficaci contro le isole di calore sono i tetti verdi, cioè ricoperti da vegetazione. Oltre a isolare termicamente l’edificio, possono assorbire acqua piovana e migliorare la qualità dell'aria. Anche in Italia, negli ultimi anni, si è iniziato a incentivare questo tipo di sistema. Fra le città che hanno fatto da apripista, a livello internazionale, c'è sicuramente Singapore che, da anni, segue la visione di "City in a Garden" (città in un giardino) e dove le piante ricoprono spesso sia i tetti degli edifici - pubblici e privati - che le pareti.