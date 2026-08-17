Migranti, chi sono i dublinanti e perché Roma e Berlino si scontrano

Secondo Eurostat, nel 2025 l’Italia è stato il Paese Ue che ha ricevuto più richieste di trasferimento: 24.152, davanti a Germania (16.519) e Croazia (12.358). La Germania è invece il Paese che ne ha inviate di più: 35.933, davanti alla Francia con 30.084. I trasferimenti effettivamente realizzati dalla Germania sono stati 5.377, mentre l’Italia ha inviato 5.279 richieste.

Le richieste si dividono inoltre in due fasi:

“presa in carico”, quando uno Stato ritiene che un altro debba occuparsi della domanda;

“ripresa”, quando il richiedente aveva già presentato domanda nello Stato destinatario.

Nel 2025, sulle 115.625 richieste ricevute complessivamente nell’Ue, il 39,4 per cento erano di presa in carico e il 60,6 per cento di ripresa. Il fenomeno non riguarda solo Italia e Germania: 19 Paesi hanno ricevuto più richieste di quante ne abbiano inviate, mentre otto, tra cui Germania e Francia, ne hanno inviate più di quante ne abbiano ricevute.