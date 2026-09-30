Introduzione
Passport Reports, piattaforma indipendente globale che analizza e monitora la forza dei passaporti di 199 Paesi del mondo, ha pubblicato di recente il ranking aggiornato che misura la “potenza” dei passaporti in base al numero di destinazioni estere che i viaggiatori possono raggiungere senza visto, con ETA o con visto all’arrivo.
Quello che devi sapere
Libertà di movimento
I passaporti non sono tutti uguali. Possedere quello di alcuni Paesi garantisce una maggiore libertà di movimento rispetto ad altri. La nuova classifica di Passport Reports analizza il privilegio di viaggiare senza dover affrontare richieste di visto, documenti aggiuntivi e procedure burocratiche. Lo studio rivela per ogni nazione il numero di destinazioni raggiungibili senza visto, con un'autorizzazione elettronica al viaggio (ETA) o ottenendo un visto all'arrivo. La classifica ha inoltre calcolato in quanti Paesi è necessario richiedere un visto prima dell’ingresso.
Leggi anche: Addio al timbro sul passaporto, via a impronte digitali e controllo biomedico
In testa Emirati Arabi Uniti e Singapore
Nel 2026 la graduatoria vede in testa il passaporto degli Emirati Arabi Uniti, seguito da quello di Singapore. Al terzo posto c’è il documento della Spagna. Seguono la Malesia, al quarto posto, e il Lussemburgo, quinto.
Vedi anche: Usa, passaporti in “edizione limitata” con l’immagine di Donald Trump
La classifica dei passaporti più forti per viaggiare senza visto
- Emirati Arabi Uniti
- Singapore
- Spagna
- Malesia
- Lussemburgo
- Belgio e Francia
- Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svezia
- Grecia
- Portogallo e Svizzera
- Austria
- Norvegia
- Irlanda
- Giappone
- Malta
- Ungheria e Polonia
- Croazia e Lettonia
- Corea del Sud
- Repubblica Ceca ed Estonia
- Lituania
- Slovacchia.
Il Mobility Score
La classifica non prende in considerazione solo il numero di Paesi raggiungibili senza visto. Il Passport Reports assegna un Mobility Score, che somma le destinazioni accessibili visa-free, quelle in cui è possibile ottenere il visto all’arrivo e quelle che richiedono soltanto un’autorizzazione elettronica di viaggio, come l’ETA. Quindi in caso di parità si considerano prima il numero di destinazioni completamente visa-free, poi quelle accessibili con autorizzazione elettronica e infine quelle con visto all’arrivo.
Il successo degli Emirati Arabi Uniti
Il passaporto degli Emirati Arabi Uniti è il più potente del mondo, registrando un punteggio di mobilità di 182, equivalente al 91,9% di accesso in tutto il mondo. Di queste, secondo il Mobility Score, 128 offrono ingresso senza visto, mentre 44 sono accessibili tramite visto all'arrivo o altre modalità di ingresso semplificate. Altre 10 destinazioni richiedono un'autorizzazione di viaggio elettronica.
Su Insider: Quali sono i passaporti più potenti al mondo?
Come vanno i Paesi europei
Nell'ultima graduatoria, due Paesi europei compaiono nella top five. La Spagna è considerato il passaporto europeo più forte per i viaggi senza visto e terzo a livello globale, con un punteggio di mobilità pari a 174. I viaggiatori spagnoli possono accedere senza visto a 121 Paesi e visitarne altri 42 con visto all'arrivo. In 11 Paesi è però necessaria un'ETA e per entrare in 24 serve un visto. Il Lussemburgo ha invece un punteggio di mobilità pari a 173. Al quinto posto a livello mondiale, i titolari di questo passaporto possono viaggiare verso 122 destinazioni senza visto e in altri 41 Paesi è possibile ottenere un visto all'arrivo. Per visitare 10 Paesi è necessaria un'ETA e in 25 serve il visto. Belgio e Francia sono pari merito al sesto posto, entrambe con un punteggio di mobilità di 173. I titolari di passaporto di questi Paesi possono accedere senza visto a 121 Stati e ottenere un visto all'arrivo in altri 41. Per 11 Paesi è necessaria un'ETA e per 25 è richiesto un visto. Al settimo posto ci sono sei Paesi europei con lo stesso punteggio di mobilità, pari a 173: Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Svezia.
La forza del passaporto italiano
In una graduatoria che conferma il dato per cui la maggior parte dei passaporti più potenti al mondo riguarda i cittadini dei Paesi europei, anche l’Italia ottiene una ottima performance. Il passaporto italiano è al settimo posto nella classifica mondiale 2026, a pari merito con altri Stati europei (tutti con Mobility Score di 173). Chi viaggia con passaporto italiano può entrare in 120 destinazioni senza richiedere preventivamente un visto. Inoltre si aggiungono 42 Paesi nei quali il visto può essere ottenuto all’arrivo e 11 che richiedono un’ETA. Soltanto per 25 destinazioni è necessario completare una procedura di visto tradizionale prima della partenza.
Leggi anche: Passaporto, via libera al rilascio in 7.500 uffici di Poste Italiane: cosa sapere