Nell'ultima graduatoria, due Paesi europei compaiono nella top five. La Spagna è considerato il passaporto europeo più forte per i viaggi senza visto e terzo a livello globale, con un punteggio di mobilità pari a 174. I viaggiatori spagnoli possono accedere senza visto a 121 Paesi e visitarne altri 42 con visto all'arrivo. In 11 Paesi è però necessaria un'ETA e per entrare in 24 serve un visto. Il Lussemburgo ha invece un punteggio di mobilità pari a 173. Al quinto posto a livello mondiale, i titolari di questo passaporto possono viaggiare verso 122 destinazioni senza visto e in altri 41 Paesi è possibile ottenere un visto all'arrivo. Per visitare 10 Paesi è necessaria un'ETA e in 25 serve il visto. Belgio e Francia sono pari merito al sesto posto, entrambe con un punteggio di mobilità di 173. I titolari di passaporto di questi Paesi possono accedere senza visto a 121 Stati e ottenere un visto all'arrivo in altri 41. Per 11 Paesi è necessaria un'ETA e per 25 è richiesto un visto. Al settimo posto ci sono sei Paesi europei con lo stesso punteggio di mobilità, pari a 173: Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Svezia.