Usa, passaporti in “edizione limitata” con l’immagine di Donald Trump

In occasione dei 250 anni degli Stati Uniti il dipartimento di Stato produrrà in edizione limitata dei passaporti con il volto di Donald Trump sulla copertina interna. Lo riporta Fox news. Mentre la California, in onore del suo 175esimo anniversario, lancia una patente di guida con come sfondo la foto dell'attuale governatore Gavin C. Newsom ascolta articolo

Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti si prepara a lanciare una nuova versione del passaporto per celebrare il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, nell'ambito delle iniziative "America250" promosse dall'amministrazione del presidente Donald Trump. Secondo anticipazioni di Fox News, il nuovo design includerà elementi simbolici legati alla storia del Paese, con la Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti e la bandiera americana.

Passaporti con l’immagine di Trump Nelle bozze circolate, compare anche l'immagine di Trump all'interno della copertina, accompagnata dalla sua firma in oro. Un'altra pagina del documento raffigurerebbe il celebre dipinto dei Padri fondatori intenti a firmare la Dichiarazione d'Indipendenza, rafforzando il richiamo storico della nuova grafica. I passaporti dovrebbero essere distribuiti a partire dall'estate e fanno parte di un più ampio programma celebrativo che comprende eventi pubblici, tra cui una gara automobilistica sul National Mall e un incontro di arti marziali miste nel giardino sud della Casa Bianca.

da Fox News

Saranno emessi quest'estate per i 250 anni dell'America Un secondo passaporto in edizione limitata mostrerà invece un dipinto storico dei Padri Fondatori degli Stati Uniti. "Mentre gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario dell'America a luglio, il Dipartimento di Stato si sta preparando a rilasciare un numero limitato di passaporti statunitensi appositamente progettati per commemorare questa occasione storica", ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato Tommy Pigott. Secondo un funzionario, i passaporti speciali saranno disponibili solo a Washington e "fino a esaurimento", senza costi aggiuntivi. Approfondimento I passaporti più potenti al mondo. La classifica 2026

Non è chiaro se i richiedenti potranno rifiutare questa versione La scelta rappresenta un'anomalia nel panorama internazionale: raramente, soprattutto nelle democrazie, i leader in carica compaiono nei passaporti, che di norma raffigurano simboli storici o paesaggi. Gli attuali documenti statunitensi, ad esempio, includono immagini come lo sbarco sulla Luna o la Statua della Libertà. Dal suo ritorno alla Casa Bianca, Trump ha rafforzato la personalizzazione delle istituzioni pubbliche: diversi edifici federali espongono banner con la sua immagine, mentre il suo nome è stato associato anche al Kennedy Center e ad altre strutture. Il dipartimento del Tesoro ha inoltre annunciato che la sua firma apparirà presto anche sul dollaro, un altro elemento senza precedenti.