I passaporti più potenti al mondo. La classifica 2026

Introduzione
Singapore al primo posto, all'ultimo l'Afghanistan, Giappone e Corea del Sud sul secondo gradino del podio, Italia quarta a parimerito con altre nazioni europee. È quanto emerge dalla classifica dei passaporti più "potenti" del mondo, vale a dire quelli che garantiscono ai cittadini una maggior mobilità internazionale. La graduatoria, elaborata da Henley & Partners sulla base dei dati esclusivi dell’International Air Transport Association (Iata), prende in esame 227 Paesi e territori. Ecco come si compone l’élite dei passaporti globali.
Quello che devi sapere
Il podio dei passaporti più potenti
Sul gradino più alto del podio si colloca ancora una volta Singapore, che garantisce ai suoi cittadini l’accesso senza visto a 192 destinazioni. Al secondo posto, a pari merito, si trovano Giappone e Corea del Sud, entrambi con 188 destinazioni raggiungibili senza visto.
Dal terzo al quinto posto: l’Europa domina
Il terzo posto è occupato da un gruppo di cinque Paesi: Danimarca, Lussemburgo, Spagna, Svezia e Svizzera, tutti con 186 destinazioni accessibili senza visto. Subito dietro, al quarto posto, si colloca un blocco ancora più ampio di nazioni, tra cui Italia, Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi e Norvegia, con 185 destinazioni. Al quinto posto figurano Ungheria, Portogallo, Slovacchia, Slovenia ed Emirati Arabi Uniti, che consentono l’ingresso senza visto in 184 Paesi e territori.
La Top 10 dei passaporti nel 2026
La classifica dei dieci passaporti più potenti al mondo nel 2026 si completa con:
• Sesto posto: Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Malta, Nuova Zelanda e Polonia con 183 destinazioni
• Settimo posto: Australia, Lettonia, Liechtenstein e Regno Unito con 182 destinazioni
• Ottavo posto: Canada, Islanda e Lituania con 181 destinazioni
• Nono posto: Malesia con 180 destinazioni
• Decimo posto: Stati Uniti con 179 destinazioni
Il caso degli Emirati Arabi Uniti
Gli Emirati Arabi Uniti sono il Paese con la migliore performance nei 20 anni di storia dell'Henley Passport Index. Dal 2006 a oggi hanno aggiunto 149 destinazioni senza visto al proprio passaporto e hanno scalato 57 posizioni nella classifica globale. Un risultato che, afferma il rapporto, è stato trainato dal "costante impegno diplomatico e dalla liberalizzazione dei visti" degli Emirati Arabi Uniti.
Passaporto Uk e Usa in calo
Il Regno Unito è il Paese che registra le perdite più consistenti su base annua nell’indice: nel 2026 può contare su 182 destinazioni senza visto, otto in meno rispetto a dodici mesi fa. Subito dietro, in termini di arretramento annuale, si collocano gli Stati Uniti, che sono tornati al decimo posto con 179 destinazioni dopo essere usciti brevemente dalla top 10 alla fine del 2025, ma hanno perso l'accesso senza visto a sette destinazioni negli ultimi 12 mesi.
L’Italia arretra rispetto allo scorso anno
Anche l’Italia registra un arretramento nella classifica. Nel 2026 il passaporto italiano si colloca al quarto posto a pari merito con Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi e Norvegia, con 185 destinazioni accessibili senza visto. Lo scorso anno l’Italia occupava invece il terzo posto, la medaglia di bronzo, insieme a Francia, Germania e Spagna, oltre a Finlandia e Corea del Sud, con un accesso ben più ampio: 192 destinazioni senza obbligo di visto.
Gli ultimi posti della classifica
In fondo alla classifica, al 101esimo posto, l’Afghanistan resta bloccato in coda all’indice, con accesso senza visto a sole 24 destinazioni. Subito sopra si collocano la Siria, al 100esimo posto con 26 destinazioni, e l’Iraq, al 99esimo posto con 29.
L’importanza di un passaporto “potente”
"Negli ultimi 20 anni, la mobilità globale è aumentata in modo significativo, ma i vantaggi sono stati distribuiti in modo disomogeneo", ha riferito Christian H. Kaelin, presidente di Henley & Partners e creatore dell'Henley Passport Index.
"Oggi, il privilegio del passaporto gioca un ruolo decisivo nel plasmare opportunità, sicurezza e partecipazione economica, con un accesso medio in aumento che maschera una realtà in cui i vantaggi della mobilità sono sempre più concentrati tra le nazioni più potenti economicamente e politicamente stabili del mondo".