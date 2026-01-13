I passaporti più potenti al mondo. La classifica 2026

"Negli ultimi 20 anni, la mobilità globale è aumentata in modo significativo, ma i vantaggi sono stati distribuiti in modo disomogeneo", ha riferito Christian H. Kaelin, presidente di Henley & Partners e creatore dell'Henley Passport Index.

"Oggi, il privilegio del passaporto gioca un ruolo decisivo nel plasmare opportunità, sicurezza e partecipazione economica, con un accesso medio in aumento che maschera una realtà in cui i vantaggi della mobilità sono sempre più concentrati tra le nazioni più potenti economicamente e politicamente stabili del mondo".