Dai nomi delle operazioni militari utilizzati tra il 2023 e il 2025 risulta chiara l’intenzione del governo israeliano di fare leva sul campo semantico della speranza nel buio del conflitto. Ne sono una prova le missioni chirurgiche condotte per la liberazione degli ostaggi come quella denominata “Inizio della luce”, che il 30 ottobre 2023 ha portato alla liberazione del soldato Ori Megidish dalla Striscia di Gaza. Nel febbraio 2024 è invece la volta di “Mano d’oro”, il raid su Rafah per liberare due civili israeliani rapiti da Hamas.