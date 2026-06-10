Papa Leone XIV a Barcellona, attesa per la messa alla Sagrada Familia

Il Pontefice è arrivato ieri nella città catalana, seconda tappa del suo viaggio apolstolico in Spagna. In programma anche la visita al centro penitenziario di Brians e all'Abbazia di Montserrat per la preghiera del Santo Rosario
Seconda tappa della visita apostolica in Spagna di Papa Leone XIV. Dopo Madrid è la volta di Barcellona, che si appresta oggi ad accogliere il Pontefice nel corso dell'itinerario che lo porterà poi Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Prevost, che ha raggiunto nella serata di ieri la città catalana dopo i tre giorni nelle capitale, è solo il terzo Pontefice a visitare la Spagna, nonostante la radicata e lunga tradizione cattolica del Paese iberico.
Il programma della giornata del Pontefice
Leone visiterà in mattinata il centro penitenziario di Brians per incontrare un gruppo di detenuti. Nel carcere, il Papa ascolterà le testimonianze di due detenute e successivamente rivolgerà una benedizione a tutti i presenti e alla struttura. Il Pontefice si recherà poi all'Abbazia di Montserrat - complesso monastico benedettino a circa 50 km da Barcellona che nel 2025 ha festeggiato i mille anni dalla sua fondazione - per la preghiera del Santo Rosario. Ma l'appuntamento più atteso sarà senza dubbio la messa solenne nella Sagrada Familia in commemorazione del centenario dalla morte di Antoni Gaudì - il celebre architetto dichiarato venerabile da Papa Francesco lo scorso anno - a cui seguirà l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. Domani mattina il Papa partirà alla volta di Las Palmas de Gran Canaria e venerdì concluderà il suo viaggio nell'ultima tappa a Tenerife.
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La capitale Madrid ha accolto il Pontefice in occasione del suo viaggio apostolico, con la Famiglia reale che lo ha accompagnato sin dal suo arrivo all'aeroporto di Barajas. Per Leonor e Sofia, che lo hanno accolto a Palazzo Reale, è stato l'esordio sulla scena internazionale. Letizia e le figlie hanno rispettato alla lettera il protocollo, compreso il privilegio del bianco