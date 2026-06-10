Papa Leone XIV a Barcellona, attesa per la messa alla Sagrada Familia

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La capitale Madrid ha accolto il Pontefice in occasione del suo viaggio apostolico, con la Famiglia reale che lo ha accompagnato sin dal suo arrivo all'aeroporto di Barajas. Per Leonor e Sofia, che lo hanno accolto a Palazzo Reale, è stato l'esordio sulla scena internazionale. Letizia e le figlie hanno rispettato alla lettera il protocollo, compreso il privilegio del bianco