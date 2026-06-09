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Papa Leone XIV oggi in visita a Barcellona, il programma del viaggio e cosa sapere

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Il pontefice rimarrà in città fino all’11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell’ora media nella cattedrale della Santa Croce e Sant’Eulalia. In serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Lluís Companys. Domani la Messa nella Sagrada Familia, con l’inaugurazione della torre di Gesù Cristo

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Papa Leone XIV arriva oggi a Barcellona (intorno alle 12), dove rimarrà fino all’11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell’ora media nella cattedrale della Santa Croce e Sant’Eulalia. Poi, in serata, il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Lluís Companys. Ecco il programma.

Il programma del Papa a Barcellona

Prevost si trattiene due giorni a Barcellona, dal 9 all’11 giugno. Il primo giorno è dedicato, come detto, alla preghiera dell’ora media e successivamente al discorso del Papa durante la veglia di preghiera allo Stadio Olimpico. Il giorno seguente (10 giugno) in programma ci sono invece la visita al centro penitenziario Brians 1 e la preghiera del Rosario nell’Abbazia di Nostra Signora di Montserrat, complesso monastico benedettino a circa 50 km da Barcellona, che custodisce all’interno la statua della Vergine di Montserrat, detta anche La Moreneta, proclamata patrona della Catalogna nel 1881 da Papa Leone XIII. Poi l’incontro con le realtà di carità e assistenza diocesane nella Chiesa di San Agustì e la Messa celebrata nella Sagrada Familia (nel giorno in cui si celebrano i 100 anni dalla morte di Antoni Gaudì), con l’inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. La mattina successiva (11 giugno) il Papa partierà alla volta di Las Palmas de Gran Canaria.

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