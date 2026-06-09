Il regista e tifoso della squadra di basket aveva annunciato su Instagram che avrebbe indossato alla partita delle finali NBA il regalo autografato dal Pontefice durante una visita in Vaticano nel novembre 2025

L’aveva promesso, e l’ha fatto: in occasione della Gara 3 delle finali NBA contro i San Antonio Spurs di lunedì 8 giugno al Madison Square Garden, Spike Lee ha indossato una maglia della squadra di basket New York Knicks autografata da Papa Leone XIV. Nel novembre 2025 il regista del film Fa’ la cosa giusta e tifoso dei Knicks, 69 anni, aveva ricevuto la maglia dal Pontefice in persona. “Pope Leo ed io, il 15 novembre 2025 in Vaticano”, aveva scritto su Instagram poco prima del match nella didascalia di un filmato in compagnia di Papa Leone XIV. “Indosserò una maglia numero 14 dei Knicks che mi ha autografato”. Proprio come lui, uno dei tifosi più fedeli della squadra (che segue sia in trasferta, sia a bordo campo nella zona riservata alle celebrità, e che omaggia anche sui social), anche il Pontefice ha nel cuore la squadra di Chicago, dal momento che è cresciuto nella periferia sud della città. “Rinuncerei a un premio Oscar pur di vedere i Knicks vincere un campionato”, aveva dichiarato Lee al programma Inside the NBA la scorsa stagione, quando la squadra aveva compiuto grandi imprese nei playoff, raggiungendo le finali prima di essere sconfitti dagli Indiana Pacers.

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LE ALTRE STAR SUGLI SPALTI, DA TIMOTHÉE CHALAMET A KYLIE JENNER Come riporta la rivista People, nell’attuale stagione la squadra di basket New York Knicks ha dominato i playoff NBA con la vittoria di 13 partite consecutive prima della Gara 3 di lunedì 8 giugno 2026, la prima partita delle finali NBA al Madison Square Garden dai tempi della Gara 5 delle finali NBA del 1999, quando i Knicks avevano perso proprio contro la squadra affrontata ieri, i San Antonio Spurs. L’ultima vittoria dei Knicks alle finali NBA risale al 1973, quando la squadra aveva sconfitto i Los Angeles Lakers e aveva conquistato così il suo unico titolo. Guidata dalla stella Jalen Brunson e dall'attaccante Karl-Anthony Towns, quest’anno la squadra dei Knicks ha catturato l'attenzione dell’intera città di New York, compresa una lista di celebrità presenti a bordo campo per seguire la corsa ai playoff della squadra. Tra loro ci sono l'attore Timothée Chalamet e la fidanzata Kylie Jenner, l’attore Ben Stiller e il rapper Fat Joe. Approfondimento Timothée Chalamet e Kylie Jenner in coppia alla partita dei Knicks